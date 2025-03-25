Не парьтесь: можно ли сравнивать «среднее» китайское авто с таким же корейским

Казалось бы, что может быть проще, выбирая автомобиль, сравнить модели разных марок одного сегмента с известными характеристиками. Однако автоэксперт Родионов поставил под сомнение легкость это задачи применительно к китайским и корейским транспортным средствам. А портал «АвтоВзгляд» сделал свои выводы.

Автопром и КНР, и Кореи стартовал после Второй Мировой, но пути развития отрасли в двух странах длительное время различались, рассказывает директор сети автосервисов Caready Лев Родионов. Автопроизводители Страны утренней свежести гораздо раньше «поднебесных» коллег начали копировать машины ведущих мировых марок. Они адаптировали и совершенствовали Mitsubishi, Mazda, Toyota и европейские модели, что позволило быстро создать собственную качественную продуктовую линейку.

А вот в КНР, напоминает эксперт, долгое время ориентировались на советские технологии, которые оказали значительное влияние на становление тамошней автоотрасли. Достаточно вспомнить широко известный бренд FAW (First Automotive Works): «Автомобильный завод № 1» был точной копией знаменитого ЗиЛа. Именно с него началась китайская автоиндустрия. Лишь позже китайцы стали перенимать опыт европейских и японских компаний, активно заимствуя их разработки.

В свою очередь, южнокорейские автомобили уже в 2000-ые годы зарекомендовали себя как надежные и долговечные, замечает Родионов. Модели Hyundai и Kia вошли в число лидеров мирового рынка благодаря сбалансированному сочетанию цены, качества и технологий.

Фото globallookpress.com

Однако с недавних пор разительное отставание «китайцев» от «корейцев» резко сократилось: качество корейских автомобилей в некоторой степени снизилось, а китайские бренды, наоборот, заметно улучшили свои характеристики. Например, Geely Atlas первой генерации использовал двигатель от Toyota Camry, немецкую коробку передач и технологии Volvo, что сделало его довольно надежным, указывает эксперт.

Да и многие «чайнакары» последних лет разработаны при участии опытных зарубежных специалистов, что позитивно сказалось на их качестве. При этом и в наши дни не совсем корректно сравнивать конкретные корейские модели с конкретными китайскими, считает Родионов.

Он обращает внимание, что «корейцы» в подавляющем большинстве очень хорошо изучены. А китайский автопром пребывает в заметной динамике: образцы постоянно обновляются, их качественные характеристики меняются.

И сравнение, сделанное год назад, может оказаться уже совсем не актуальным. Кроме того, китайские машины все чаще оснащаются самыми передовыми системами мультимедиа, ассистентами вождения, замечает эксперт. Корейские же производители делают акцент на баланс между технологичностью и надежностью.

Фото globallookpress.com

Заметим: рунет «пестрит» сравнениями «условной Creta» и «условного Tiggo 4». Потребность в подобных сопоставлениях очевидна.

Однако ясно также, что в своем видении приоритетов развития южнокорейский и китайский автопром отличаются. А потребителю порой не просто выбрать между дополнительным комфортом и дополнительной безопасностью. Не говоря уже про цену.

Но надо признать, что в России «корейцы» давно и успешно себя зарекомендовали сравнительно привлекательным соотношением цены и качества, а также доступом к качественному обслуживанию и рынку запчастей, которые не требуют изучения корейского языка. С авто made in China ситуация гораздо сложнее.

И не секрет, что для многих моделей авто из КНР очень сложно даже найти адекватные инструкции на русском или хотя бы на английском языке. Да и перспективы перепродаж китайских моделей на «вторичке» вызывают слишком много вопросов к их ликвидности по приемлемой для текущего владельца цене. И этот момент, пожалуй, действительно усложняет сравнение типичного «корейца» с типичным «китайцем».