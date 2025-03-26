Хоронить рано: Nissan анонсировал целую россыпь автоновинок

Несмотря на то, что «Ниссану» упорно прочат скорую кончину из-за серьезных финансовых проблем, сдаваться эта компания явно не намерена. И даже более того: японцы планируют завалить разные рынки новыми и глубоко модернизированными моделями. Причем премьеры будут как у материнского Nissan, так и у дочерней Infiniti.

Что касается Европы, то там уже до конца этого года Nissan презентует Leaf нового, третьего по счету поколения, электрический Micra, а также рестайлинговый Qashqai. В следующем году на местный рынок выйдет и «батарейный» Juke. В Северной Америке в 2025-м состоятся премьеры всё того же «Лифа», обновленного Pathfinder, Sentra и гибридного Rogue. А в 2026-м — Rogue следующей генерации.

Латинскую Америку в эти два года ждут запуски посвежевшего седана Versa, таинственного компактного кроссовера и модернизированного пикапа Frontier/Navara. На рынке Ближнего Востока дебютирует купе Z Nismo, в Индии — бюджетный компактвэн и паркетник, чьи названия пока не раскрываются, в Австралии — «третий» Leaf, Patrol и новый пикап, в самой Японии — опять же, «Лиф», загадочный кей-кар и полноразмерный вэн.

Что же до Infiniti, то эта марка готовит к премьере обновленный QX60 и «спортивную» версию QX80. Чуть позже в продажу также поступят купеобразный кроссовер QX65 и совершенно новый электрический автомобиль, предвестником которого стал концептуальный паркетник Vision QXe, представленный публике на выставке Japan Mobility Show в 2023-м.