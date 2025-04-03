В России стартовали продажи обновленного LADA Largus CNG

Обновленные версии LADA Largus CNG оснащены баллонами, расположенными под полом кузова. Благодаря такому решению не страдает вместимость багажника, и клиенты могут рассчитывать на полноценный топливный бак объемом в полсотни литров. С учетом государственных субсидий и спецпрограмм фургон оценивается минимум в 1 520 000 рублей, пятиместный универсал — в 1 685 000 «деревянных».

LADA Largus CNG относят к одной из наиболее экономичных отечественных моделей. Она дает возможность заправляться и бензином, и метаном. На полном баке запас хода составляет свыше тысячи километров. Природный газ закачивается в три баллона из стали, вместимость которых составляет около 90 л. Движение на природном газе дает возможность платить за топливо в 2,5 раза меньше.

Обновленный двухтопливый «Ларгус» оснащается баллонами, которые дополнительно защищены металлическим кожухом. В случае аварии специальные клапаны автоматически перекрывают подачу метана.

Под капотом LADA Largus CNG установлен 1,6-литровый мотор, работающий в паре с 5-ступенчатой «механикой». В список оборудования входят два передних «эйрбега», мультимедийный комплекс EnjoY Pro, кондиционер и камера заднего вида.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что «Ларгус» выходит на российский рынок в новой комплектации Comfort.