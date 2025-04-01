Грузовой каршеринг для дачных перевозок: плюсы и минусы

С каждым годом транспортная ситуация в наших мегаполисах продолжает ухудшаться. Одновременно с той же скоростью продолжают развиваться некогда неизвестные виды услуг, наподобие онлайн-маркетов, бесплатной доставки или каршеринга. И вот уже несколько лет среди последней услуги появилась своя грузовая разновидность, фургон-шеринг. Причем первое время она слыла единичным капризом утонченных миллениалов, но постепенно завоевала доверие у простых пользователей, и стала довольно популярной. Так, уже довольно большое число граждан использует этот сервис для перевозки грузов на дачу и обратно. Однако надо иметь в виду некоторые особенности «грузового» шеринга, с которыми придется столкнуться, о чем и поговорим.

Фактически, плотно грузовым шерингом занимаются лишь два крупнейших оператора: «Яндекс-Драйв» и «Делимобиль», причем в основном в мегаполисах: Москва, Петербург, Новосибирск. Впрочем, в крупных городах есть аналогичные компании поменьше, где существует подобная услуга. Самым популярным фургоном в шеринге везде традиционно был Ford Transit с двухлитровым двигателем в 125 л.с., механической коробкой передач и «десятикубовым» кузовом.

Однако существовали и другие машины: от Citroёn Jumpy и Peugeot Expert до Volkswagen Transporter и Mercedes Sprinter. Одно время в Москве можно было арендовать даже LADA Largus по практически легковой цене 7 руб/мин (пробег) или 2 руб/мин (ожидание). Сейчас по понятной причине все вышеуказанные марки помаленьку сходят со сцены, и самым распространенным выступает юркий 7,5-кубовый короткий фургон Sollers Atlant мощностью 136 л.с.

Главное, надо понимать, что эта услуга — для любителей, или, верней, профессионалов счетного дела. Потому что разобраться в ценообразовании непросто, и считать нужно вдумчиво и кропотливо. Так, сейчас цены на шеринг в Петербурге, к примеру, таковы: ночью от 10 руб/мин, днем до 16 руб/мин или 960 руб/час. Но при этом работает правило «оптом скидка»: скажем, суточный тариф «Базовый» обойдется в 4600 рублей. А за 5970 руб в сутки можно выбрать тариф «Сказка», и тогда не придется ничего выплачивать в случае ДТП (этакий арендный КАСКО).

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Правда, необходимо помнить, что это не касается нарушения договора шеринга, или грубого нарушения ПДД. Скажем, при выезде на красный или встречную полосу, передаче руля постороннему, вождении в нетрезвом виде, скрытии с места ДТП размер ущерба придется оплатить полностью. В общем, внимательно читайте договор...

Понятно, что в Москве цены выше, от 24 руб/мин (тарифы динамические, меняются в течение суток), есть и «опт», 2,5 или 12 часов (последний — от 3900 руб), и прочие. Следует также иметь в виду, что все длительные тарифы имеют ограниченный в 100 километров пробег, за перепробег придется доплачивать (около 10 руб/км). Вероятно, на каком-то этапе проект шеринга был рассчитан на торговлю картошкой с машины.

Следует помнить и еще о некоторых сложностях в аренде фургонов. Например, их количество заметно уступает легковушкам, поэтому придется искать свободное авто в заметно большем радиусе. Кроме того, состояние коммерческого фургона обычно похуже легковушки, так что поснимать царапины, вмятины и иные дефекты придется долго и внимательно. Да и целом состояние, как правило, неважное: лысоватые покрышки, «уставшие» тормозные колодки, «валкие» ходы педалей и рычага коробки, трещины в стеклах и зеркалах...

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В конце перевозки придется столкнуться и с поиском парковки — втиснуть фургон на придомовой территории сложнее, идеал: строительные или супермаркеты. И в заключение — грузить-разгружать придется самостоятельно, испытывая собственную спину. Зато не придется мириться с минусами наемных перевозчиков на «Газелях».

Ведь приехать на вызов в назначенное время им практически никогда не удается. Затем начинается вялая загрузка, «наматывающая» оплачиваемое время. Потом процесс повторится — уже при разгрузке.

Так что цена обычно поднимается «в процессе» двоекратно, как минимум. Есть вопросы и к потерям по дороге, и к бережности. Так что нужно взвешивать все аспекты тщательно и хладнокровно. И тогда перевозка сложится удачно...