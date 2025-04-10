Чудеса на виражах: почему на фоне резкого падения автопродаж воспряли дилеры

На российском авторынке дела обстоят не просто плохо, а очень плохо. Об этом уже который месяц подряд говорят экономисты всех мастей, автопроизводители, автопродавцы. Но так ли все однозначно? Вот, скажем, Национальное агентство прямых инвестиций (НАПИ) сообщило, что в I квартале 2025 года драматическое развитие событий в стране не только не привело к сокращению числа официальных дилеров, но и способствовало росту количества авторизованных точек продаж новых автомобилей в России на 53 единицы. О чем это говорит, разобрался портал «АвтоВзгляд».

— Увеличение количества дилеров — это результат сложения двух процессов, а именно — закрытия прежних ДЦ и открытия новых, — комментирует ситуацию глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов. — Сам по себе этот рост укладывается в пределах погрешности и не говорит о какой-то тенденции.

При этом для дилерского сообщества в целом сейчас времена крайне тяжелые, сетует эксперт. Одни представители отрасли пытаются выйти из положения, подписав контракт «вместо одного бренда с другим». Другие — «на старой локации» «подселяют» дополнительный бренд. А кто-то договаривается с «новыми старыми» игроками (например — с KGM). Впрочем, признает г-н Жигалов, в среде дилеров пока, к счастью, не видно массовых банкротств. А участники отрасли все еще верят, что впереди у них светлая полоса.

Фото: globallookpress.com

Что ж, надо признать, что дилерское сообщество в нашей стране, как выясняется, действительно отнюдь не настроено панически. И даже если ориентироваться на мнение главы ассоциации, представляющей эту сферу бизнеса, то получается, что продажи новых авто на российском рынке все же не дают оснований для паники. А это любопытно, учитывая, какие негативные сигналы посылал рынок на протяжении нескольких последних месяцев.

Мы все знаем, сколько стоит сейчас в России автокредит. Даже если речь идет о покупке бюджетного «китайца», для которого еще и действует какая-то льготная программа с китайской стороны (не говоря уже о любых других вариантах). Всем хорошо известно также, с какой скоростью растет средняя цена на новые авто в России (и одновременно на этом фоне — увеличивается средний возраст отечественного автопарка).

Он, как уже отмечал портал «АвтоВзгляд», не просто стареет. Наш автопарк, без преувеличения, начинает дряхлеть. Тем не менее, как мы видим, количество ДЦ за первый квартал, и это надо еще раз признать, неожиданно увеличилось. К чему бы это?

Одно из двух: либо в той бизнес-среде, которая рассчитывает на рост продаж, чего-то не понимают, либо мы, наблюдатели со стороны, чего-то не знаем. Но ясно одно. Никто сейчас не решится прогнозировать объемы продаж новых авто в России даже во втором квартале.