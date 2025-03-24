Ни денег вам, ни новых машин: как российские власти добивают авторынок страны

В текущем году Россию ожидает рекордное падение продаж новых автомобилей — такой прогноз дали на днях эксперты. Конечно, у них есть все основания для столь пессимистических выводов. Тем не менее, портал «АвтоВзгляд» удивлен, почему вполне ожидаемые последствия действий некоторых государственных структур вызывают недоумение и даже оторопь.

«Коммерсантъ», ссылаясь на генерального директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, предрекает: рынок новых легковушек может в 2025 году сократиться на 40%. Другими словами, вместо 1 571 272 реализованных в 2024-м машин своих хозяев найдут менее 950 000. Это даже меньше, чем во второй год после введения санкций против нашей страны.

НАМ НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ

Издание цитирует г-на Целикова далее: «Продажи новых легковых автомобилей в России за первую половину марта составили чуть больше 40 000 штук. По итогам месяца показатель несколько превысит 80 000 штук. Это примерно на 2,6% больше провального по продажам февраля и, вероятно, на 10% ниже января».

Звучит не очень-то радостно. Но и расстраиваться, в общем-то, рано: предугадывать развитие событий и давать более-менее точный прогноз ни аналитики, ни экономисты, ни наши, ни заграничные, не умеют. Это вовсе не камень в их огород, а констатация ограниченности их возможностей.

Фото globallookpress.com

Ведь один и тот же набор условий может спровоцировать диаметрально противоположные результаты из-за воздействия десятков факторов, учесть которые нереально. Мало того, что их слишком много — с этим как-то может справиться математическое моделирование. Но главная беда в другом — срабатывают обстоятельства, которые никому и в голову не придет учитывать, ибо страшно далеки они от изучаемой проблемы.

ОБЪЯСНИТЬ — НЕ ЗНАЧИТ ПОНЯТЬ

Зато объяснить задним числом можно практически все, что угодно. Правда, тут сразу вспоминается анекдот.

— Слушай, ты можешь понять, что вообще происходит?

— Тебе объяснить?

— Да нет, объяснить я и сам могу. Ты понять можешь?

То, что анекдот изрядно бородат, не отменяет его жизненности. Вот, скажем, чем объясняют резкое падение спроса? Во-первых, тем, что потенциальные покупатели автомобилей ждут более выгодных предложений, поскольку поверили в обнадеживающие мантры о затоваривании складов автодилеров по самое не хочу. Во-вторых, рубль укрепляется, следовательно, цены вот-вот должны пойти вниз. В-третьих, активно муссируются слухи о скором возвращении ушедших из РФ автобрендов.

Фото globallookpress.com

Все это звучит убедительно только на первый взгляд. Сколько раз мы уже сталкивались с тем, что автопроизводителям и дилерам глубоко плевать на то, какими мы видим законы рынка. Ни затоваривание, ни курс рубля, ни обострение конкуренции не вынудят их к долгосрочной политике приведения цен к разумному уровню. Да и наш покупатель своим поведением доказал: ничего он не ждет и ничего не просчитывает, ибо знает совершенно точно — завтра по любому будет дороже, надо брать сейчас. Если есть на что.

ВЫ ДАЙТЕ ДЕНЕГ, А Я ВАМ ВСЕ УСТРОЮ

Серьезно повлиять на падение спроса может только один фактор — отсутствие достаточного количества денег на руках у покупателей. Все против автовладельцев — и утильсбор, и невероятно вздутые цены на автомобили, и запретительные ставки по кредитам. При этом существенный рост зарплат происходит разве что в отчетах Росстата, но никак не в реальной жизни.

Поэтому кажется не очень обоснованным предположение «Автостата» о том, что в годовой перспективе падение продаж может оказаться не таким значительным за счет того, что формирующийся сейчас отложенный спрос будет реализован во второй половине года.

Какой отложенный спрос? О чем вы говорите? Нам что, за лето кто-то денег полные карманы насыпет? Банк России 21 марта сего года продемонстрировал, что наши грошовые заботы его не интересуют — он занят решением макроэкономических проблем. И посему советом директоров было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

Фото globallookpress.com

«Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения — высокой». Неплохо, да? Это не я выдумал, это написано на официальном сайте регулятора.

Находятся, правда, неукротимые оптимисты. Руководитель кредитования и страхования вертикали «Авто» финтех-компании «Баланс-Платформа» Алексей Бородавин надеется, что Центробанк, понимая всю серьезность ситуации для бизнеса, уже на следующем заседании примет решение о снижении ключевой ставки. «Речь идет уже не об охлаждении рынка, а о кратном падении спроса».

Конечно-конечно, Банк России — он как Johnson&Johnson, заботится о нас и о нашем здоровье.