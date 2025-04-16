Более не интересны: эпоха китайских авто подходит к логическому завершению

Статистика, та еще стерва, настойчиво намекает, что сделанные в Китае новые автомобили российскому автомобилисту прямо сейчас не нужны. Совсем. Вообще. Продажи встали, а вместе с ними — и поставки. Дилеры просто не выкупают новые партии, поскольку не могут распродать то, что у них уже стоит на парковках. Как мы к такой жизни пришли — на портале «АвтоВзгляд».

Китайская ассоциация легковых автомобилей (CAAM) выкатила свежий отчет об импорте чудес поднебесного автопрома, в котором черным по белому сказано: Россия более не является главным рынком сбыта. В Мексику (86 000 машин) и ОАЭ (71000 машин) поставили намного больше: за январь-февраль в Россию было продано лишь 57,5 новых «чайнакаров», что ровно на 50% меньше, чем годом ранее.

В два раза сократились поставки. Более двухсот отечественных автодилеров уже отказались от контракта с китайскими производителями, но это лишь цветочки: ягодки будут позже, а общий объем закрытых ДЦ по итогам года впечатлит даже видавших виды. К гадалке не ходи. Причина происходящего проста и лежит на поверхности: за наличные покупать «китайцев» не интересно. Их покупали по традиционной кредитной схеме, но ставка ЦБ этот сегмент отрезала целиком и полностью.

Фото портала «АвтоВзгляд»

Цена не соответствует качеству и количеству машины в трех случаях из четырех. Отечественный автомобилист, имея на руках те самые 3-4 миллиона, которые необходимы для приобретения иномарки сегодня, пойдет за параллельный импортом, притащит машину из Японии или Кореи, выберет вариант с Америкой или Европой через Грузию, но в «китайский салон» не пойдет.

Туда ходила другая когорта людей. Отвалились и «лизинговые клиенты»: высокая ставка рефинансирования не позволяет выгодно обменивать налоговые послабления на новые машины. Красная линия пересечена, дебет с кредитом не сходится, переключаемся на станки и оборудование, а не на новые «тачки».

Есть и еще один веский повод: утильсбор делает и без того высокую цену импортной машины совсем не актуальной. Китайцев всеми силами «приземляют» в России, нагибая тем самым «утилем» к недозагруженным или вовсе простаивающим отечественным конвейерам. Хотите торговать? Локализуйтесь и торгуйте.

И будут локализовываться, нет другого варианта, но процессы эти займут время: для постановки машины даже на «отверточную сбоку» потребуются месяцы, не менее полугода, а то и более. А пока — чудовищная просадка с автопродажами и полная уверенность в том, что Эльвира Набиуллина в ближайшие месяцы ставку не опустит.

Много ли китайских брендов переживут «идеальный шторм» и много ли дилеров выживут в таких условиях? Видится, что не очень. Происходящее своим функционалом слишком напоминает ластик, чтобы этого не заметить. Вопрос только зачем и для кого.