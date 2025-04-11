Не желательно, а обязательно: что нужно сделать с новым китайским авто в первую очередь

Скажем вежливо и лаконично: уровень адаптации к отечественным условиям эксплуатации новых китайских автомобилей оставляет желать лучшего. И сразу после снятия банта с нового «китайца» в дилерском центре, лучше поспешить (иногда — даже на эвакуаторе!) в специальное заведение, где обновку доработают. Что так и не смогли реализовать в своих самобеглых колясках талантливые, но торопливые китайцы, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Считается, что у России исторически две беды — дураки и дороги. Когда эта парочка встречается в одном месте — случается коллапс. Однако есть одна чисто автомобильная проблема, которая известна каждому дураку на дороге: коррозия. Машины у нас, за исключением нескольких южных регионов, неистово гниют, причем, как правило, в самых затейливых и сложных в ремонте местах.

Тот же порог, даже если он целый и нерушимый, может обратиться в труху за пяток зим в наших широтах. А замена того или иного элемента — буквально «золотая». Да простоит ремонтный — не долго. Именно по этой причине испокон веков отечественные НИИ и «гаражные коллективы» разрабатывали самые разнообразные снадобья для борьбы со ржавчиной. Остановить ее, как известно, полностью нельзя, но можно замедлить.

Фото: globallookpress.com

Многие импортные автомобили прибывали к нам уже обработанными специальными составами, которые коррозии противодействовали: от легендарной оцинковки до различных наносимых покрытий. Кто-то больше, кто-то меньше, но в целом все до единого импортеры знали эту «хворь» русской дороги и старались на ней по меньшей мере сыграть, рассказывая покупателю, что уже о нем позаботились.

Иногда делали это столь нарочито, что «сопли» висели по всему кузову. Впрочем, за такое обычно благодарили: после обработки «антикоррозийкой», машина уверенно проходила 5-6 лет без единого рыжего пятнышка. А после — можно и повторить. Но вот китайцы отчего-то решили, что нанесение антикоррозийного состава — глупость, как и вся адаптация их ТС к русской дороге.

Поэтому машины приезжали и продолжают приезжать к нам «голыми»: если и есть какое-то покрытие, то нашей зиме с ее солями и реагентами — на один зуб. В смысле, месяц. Более того, эти самые покрытия очень быстро смываются, «отпесочиваются» и отходят, оставляя металл один на один с «рыжей чумой».

Фото: globallookpress.com

Дальше можно не рассказывать: за считанные дни новая машина превращается в старую, остаточная стоимость устремляется к точке «ноль», а перепродажа превращается в лотерею без победителей. Поэтому и только поэтому новый китайский автомобиль, свежеприобретенный и еще в пленочках на многочисленных экранах, нужно первым делом отвезти на обработку антикорром.

Причем желательно это сделать не у дилера, который, конечно, предложит такую услугу, а в специализированной фирме: «жижу» нужно не просто набрызгать, как это делают у автокупца, а тщательно нанести, вдумчиво проходя все скрытые полости и ниши. Да и «химия» тоже должна быть дельная и толковая, абы что успокоит разве что нервы. Да и то — не на долго.

Подобная услуга, если делается профессионалами и профессионально, дешево стоить не может: на предложения в стиле «12 000 за всю машину» внимания обращать не стоит. Увы, практика показывает, что действительно добротная обработка кузова обойдется примерно в 50 000 рублей и больше. Эту сумму стоит закладывать в покупку новой китайской машины наряду со страховкой и колесами.