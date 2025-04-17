Дилеры начали собирать предварительные заявки на LADA Iskra

Уже 19 апреля, в день юбилея легендарной модели ВАЗ-2101, на конвейер встанет долгожданная LADA Iskra — еще одно семейство класса B. Старт продаж, как ранее говорил глава АВТОВАЗа Максим Соколов, состоится «во втором квартале ближе к лету», но клиенты новинкой уже интересуются.

Как «Российской газете» сообщили в сети дилерских центров «Прагматика», предварительные заявки (очевидно, пока просто фиксируют контактные данные) от потенциальных покупателей автосалоны уже принимают. Однако обращений не так много — прежде чем решить окончательно, клиенты хотят увидеть LADA Iskra вживую.

Вспоминая, что говорил г-н Соколов, можно смело предположить, что «Искра» поступит в продажу во второй половине мая или в начале июня. Цены, разумеется, тоже пока не названы. Но ожидается, что базовый прайс составит около 1,3 млн рублей. Столько могут попросить за седан с 90-сильным 1,6-литровым мотором и 5-ступенчатой «механикой».

Помимо этой модификации, будут доступны и другие — с 1,6-литровым движком на 106 л.с., агрегатированным с 6-ступенчатой МКП или вариатором. Типов кузова предусмотрено два: седан и универсал — в обычной и кросс-версиях.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что Iskra получит уникальную для автомобилей марки LADA опцию.