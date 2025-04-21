Пикапы-гибриды Foton Tunland V7 и V9 официально вышли на российский рынок

Foton запустил в России продажи Tunland V7 и V9. На данный момент они являются единственными полноразмерными пикапами, доступными в нашей стране официально. К главным достоинствам новинок можно отнести богатое оснащение, премиальный комфорт и расширенный набор систем безопасности.

В состав силовой установки обеих новинок Foton вошел наддувный дизельный мотор объемом 2,0 л. Агрегат выдает 159 л.с. и 410 Нм тяги. Гибридная система с напряжением 48В при пиковых нагрузках дополнительно обеспечивает более 80 Нм крутящего момента. Переключением передач заведует 8-диапазонный «автомат». Кроме того, Tunland V7 и V9 получили полный привод, который подключается автоматически, и электрические блокировки межколесных дифференциалов.

Размеры грузовичков совпадают, составляя 5617х2090х1955 мм при колесной базе 3355 мм. Каждый автомобиль может увезти до 775 кг, габариты грузовой платформы — 1577х1650х530 мм. Для большей надежности и устойчивости Tunland V7 получил рессорную заднюю подвеску. У V9 она пружинная, что дает бонус к управляемости и комфорту. Дорожный просвет «семерки» достигает 210 мм, у «девятки» на 30 мм больше.

Согласно итогам краш-тестов C-NCAP, Foton Tunland V7 и V9 имеют по пять звезд за безопасность. Производитель установил на борту по полдюжины «эйрбегов», камеры кругового обзора и набор умных водительских ассистентов. За счет этого «китайцы» способны экстренно тормозить, контролировать слепые зоны и даже уровень усталости человека, сидящего за рулем.

Foton предлагает россиянам Tunland V7 и V9 с трехлетней гарантией. Начальная цена младшей модели — 5 250 000 рублей, за старшую просят 5 550 000 «целковых».

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, зачем Foton привез в Россию пикапы Tunland V7 и V9, побывав на их презентации в Москве.