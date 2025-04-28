Девальвация рубля: чему верить и что реально ждет автомобильный рынок России

В ближайшее время следует ожидать девальвацию рубля, считают эксперты по экономике. Базируясь на этих прогнозах, автомобильные эксперты предрекают головокружительный рост цен на легковушки. Портал «АвтоВзгляд» рекомендует не поддаваться панике, поскольку и те, и другие со своими предсказаниями попадают, как правило, пальцем в небо.

Спокойный и вдумчивый анализ нынче не в моде, зато всегда на ура заходит истерика. Это касается любой сферы — и экономики, и финансов, и автомобилей. Гуру предсказаний давно приняли к сведению этот факт и не стесняются нагонять ужас на обывателя. Они прекрасно знают, что в случае, если прогноз паче чаяния не сбудется (а оно в большинстве случаев так и бывает), никто не поставит им в вину такую оплошность — коллективная память у людей как у рыбок гуппи.

Предчувствие катастрофы

«У Центробанка не осталось рычагов влияния на инфляцию, поэтому вероятным исходом будет девальвация рубля», — переживает телеграм-канал No Limits. И в подтверждение своих слов приводит мнение нескольких экспертов, которые мы также постараемся увековечить посредством цитирования на нашем портале.

Итак, РБК дает слово инвестиционному стратегу ИК «Алор Брокер» Павлу Веревкину. «В долгосрочной перспективе девальвация неизбежна», — заявляет он, комментируя решение Банка России сохранить ставку на уровне 21%. Член генсовета «Деловой России» Олег Николаев также уверен в катастрофическом сценарии: «Варианта, по сути, два: либо резко сокращать расходы, во что не верится, либо девальвировать отечественную валюту».

Фото: globallookpress.com

С ними согласен и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин: «Я, честно говоря, не вижу больших оснований для того, чтобы видеть укрепление дальнейшее рубля. Думаю, все-таки он, может быть, „отъедет“ к концу года или ближе к середине даже». Некоторые эксперты рискнули назвать и конкретный уровень, до которого рухнет наш многострадальный рубль. В частности, аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин высказался так: «Повышение курса доллара до отметки в 120 рублей предопределено. Все дело лишь в сроках».

Все прямо по Высоцкому:

Ведь нельзя же, год подряд

То тарелками пугают,

Дескать, подлые, летают,

То у вас собаки лают,

То руины говорят.

Автомобилисты, берегите нервы

«Что это означает для автомобилистов? — задается сакраментальным вопросом канал No Limits, и сам же на него отвечает: Конечно, проще всего сказать, что сейчас именно то время, когда лучше всего менять автомобиль, если есть такая потребность».

Черт подери, тренер, ты тоже цыган? Гадаешь на кофейной гуще или смотришь в хрустальный шар?

Фото: globallookpress.com

Уже давно можно было свыкнуться с двумя весьма простыми мыслями. Рубль будет постоянно падать по отношению к ведущим мировым валютам то быстрее, то медленнее — раз. Цены на автомобили будут неуклонно ползти вверх и только вверх — два. Эти простые истины столь же непреложны и закономерны как восход солнца утром и закат вечером. Впадать по этому поводу в прострацию по меньшей мере нерационально.

Тем не менее, в экспертной среде не смолкают крики: «Шеф, все пропало, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!» То автомобилистам предлагается срочно нестись в автосалоны по поводу введения драконовского утильсбора, то по поводу очередной подлянки от Банка России, то по поводу скопления рекордного объема складских запасов, то наоборот — по поводу их дефицита, то еще по какому-то столь же серьезному поводу.

Портал «АвтоВзгляд» берет на себя смелость дать другой совет — сохраняйте спокойствие и берегите нервы. Просто соразмеряйте степень необходимости покупки автомобиля со своими финансовыми возможностями. И относительно того, когда действительно надо нестись в автосалон. Ответ тут однозначный: еще вчера. Ибо каждый следующий день делает покупку машины все более неподъемной, независимо от внешнеполитической конъюнктуры и сюрпризов со стороны наших финансово-экономических институтов.