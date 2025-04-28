Hongqi предоставит для 80-летия Парада Победы роскошные седаны и минивэны

Для встречи и передвижения почетных гостей на Параде Победы «поднебесная» премиальная марка Hongqi выделила два десятка флагманских седанов H9 и еще десять представительских минивэнов HQ9. Мероприятие традиционно пройдет в Москве 9 мая.

К основным особенностям предоставленных для празднования торжественного события «китайцев» относят сплав передовых технологий и высокого уровня комфорта. Четырехдверный H9 может похвастать 245-сильной мягко-гибридной силовой установкой и задним приводом. Считается, что эта модель отлично подходит для поездок с приставкой «VIP». Седан легко узнать по фамильному дизайну, в список его достоинств также вошли роскошный салон и богатое оснащение.

В исполнениях Deluxe и Executive минивэн бизнес-класса HQ9 обеспечит находящимся внутри пассажирам максимальный простор. Во время поездки можно наслаждаться массажными сиденьями, панорамной крышей вкупе с премиальной акустикой и многозонной климатической установкой. Достойный уровень не только комфорта, но и приватности доступен за счет набора умных электронных ассистентов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» назвал московским водителям улицы, которые перекроют из-за празднования Дня Победы. Движение машин в столице ограничат не только 9 мая.