Рассекречен ценник флагманского кроссовера Lynk & Co 900

Lynk & Co назвала стоимость брутального кроссовера, созданного Geely и Volvo, но пока только на родине. В России официально купить трехрядный гибридный «девятисотый» в ближайшее время не удастся, марка у нас не представлена. Но при желании всегда можно обратиться к «серой» схеме.

А вместе с тем открыт прием заказов

Как сообщает CarNewsChina, в Китае Lynk & Co 900 оценили в 3,5 — 4,7 млн рублей, если говорить о пересчете в нашу валюту. Более того, на начальном этапе продаж производитель предоставляет временные скидки, что делает вилку цен демократичнее. Речь идет о прайсе в 3,3 — 4,5 млн рублей.

Базовую версию кроссовера приводит в движение 724-сильная бензоэлектрическая силовая установка, но существуют и более мощные модификации.

На данный момент Lynk & Co 900 является наиболее технологичным и габаритным автомобилем марки. Внешне «китаец» напоминает Range Rover, модель построена на перспективной платформе SPA Evo.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал, насколько крут «девятисотый» — мы оценили SUV «живьем», побывав на Шанхайском автосалоне.