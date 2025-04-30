В России стартовали продажи обновленных топовых версий LADA Granta

Популярное в нашей стране «бюджетное» семейство LADA Granta снова может похвастать климатической установкой. Кроме того, этим автомобилям вернули охранный комплекс, противотуманные фары и другие полезные опции. Вилка цен на новое оборудование составляет 6900 — 69 000 рублей.

В случае «Гранты» топовое исполнение седанов и лифтбеков носит название #Club, универсалов — #Quest. Климатическая установка таких машин умеет самостоятельно поддерживать в салоне заданную температуру. В автоматическом режиме регулируется скорость и направление воздушных потоков. Например, воздух сначала подается на лобовое стекло при запуске непрогретого двигателя.

В пополнивший список оснащения охранный комплекс включены пульт дистанционного управления, сигнализация и иммобилайзер. Головная оптика выключается через паузу: фары ближнего света работают еще 40 секунд, если после остановки и отпирания своей двери водитель потянет на себя левый подрулевой переключатель. Кроме того, у топовых Granta есть круиз-контроль, а задние стеклоподъемники оборудованы электроприводом.

Не будем забывать, что в комплектациях #Club и #Quest можно рассчитывать на обогрев ветрового стекла и передних сидений, плюс парктроники, парочку «эйрбегов» и дополнительную шумоизоляцию. В качестве опции доступен мультимедийный комплекс EnjoY Pro с камерой заднего вида и сервисами Яндекс Авто.

В моторную гамму входят двигатели объемом 1,6 л, выдающие 90 и 106 л.с. Передачи переключает 5-ступенчатая «механика».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что к российским дилерам приехала LADA Granta Cross Quest.