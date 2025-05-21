Toyota презентовала кроссовер RAV4 нового поколения

Новую Toyota RAV4 будут приводить в движение исключительно гибридные силовые установки. Старт продаж модели намечен на конец текущего года.

Все подробности об SUV шестой генерации наконец раскрыты

Toyota планирует продавать «шестой» RAV4 в более чем 180 странах. Маловероятно, что на сегодняшний день японцы позаботились о россиянах в этом ключе, но чем, как говорится, черт не шутит: поживем — увидим. Клиентам отдельно предложат спортивное и внедорожное исполнение, сообщает пресс-служба бренда.

В основу свежего парткетника легла архитектура TNGA-K — такая же, как у дореформенной машины. Размеры почти не изменились. В зависимости от версии длина кроссовера составляет от 4595 до 4618 мм. Колесная база не выросла, сохранились 2690 мм. Высота варьируется от 1701 до 1722 мм. Объем багажного отделения увеличился до 749 литров с прежних 733.

В салоне новинки установлена цифровая приборная панель с диагональю экрана 12,3 дюйма. Дисплей «мультимедийки» вытянется на 10,5 или 12,9 дюйма, что зависит от комплектации. Кроме того, на борту присутствует модернизированный фирменный набор асситентов водителя — Toyota Safety Sense 4.0 ADAS.

В базовой комплектации Toyota RAV4 шестого поколения будет приводить в движение 226-сильная гибридная система. Такая отдача у переднеприводных версий, а полноприводные получат на десяток «лошадей» больше. Силовая установка построена вокруг 2,5-литровых бензиновых моторов.

В виде подзаряжаемого гибрида японский бестселлер новой генерации предложат клиентам только с системой 4х4. В этом случае можно рассчитывать на 320 л.с., на одном электричестве «японец» проедет восемь десятков километров.

Ране портал «АвтоВзгляд» публиковал другие подробности о «шестом» Toyota RAV4.