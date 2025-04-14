Ценовой беспредел на авторынке России не прекращается, а лишь притормаживает

Нерадостные новости российский авторынок поставляет нам в этом году с регулярностью часового механизма. Стоит отметить как минимум две из них: перманентную — обвал продаж, и недавнюю — разорение китайских автосалонов. Портал «АвтоВзгляд» не видит в этом ничего неожиданного.

В конце прошлой недели «Газпромбанк автолизинг» в своем исследовании, оказавшемся в распоряжении агентства ТАСС, привел не очень приятный факт — за период с января по март 2025 года в России закрылось свыше 210 автосалонов, торгующих автомобилями китайских марок. Это в три раза больше, чем годом ранее.

ЛУЧШЕ, КОНЕЧНО, ПОМУЧИТЬСЯ

Давайте посмотрим правде в глаза: после скандального демарша, скоординированно предпринятого мировыми автоконцернами три года назад, у брошенных ими на произвол судьбы автодилеров оставалось всего два варианта: либо помереть сразу, либо помучиться. Как и товарищ Сухов из блестящего советского вестерна, большинство решило, что им желательно помучиться.

Фото портала АвтоВзгляд.

Агония продавцов, лишившихся отлаженных связей и вынужденных искать им на замену абы что, не могла длиться вечно. Поэтому совершенно не удивительно, что по мере исчерпания накопленного ранее подкожного жирка они начали дохнуть — чем дальше, тем более массово.

«В отличие от прежних двух лет, в I квартале 2025 китайские салоны стали активно терять инвесторов. За три месяца было закрыто 213 шоурумов. Это больше, чем за весь 2023 год (187 локаций) и в три с лишним раза больше, чем в I квартале 2024 года (67 салонов)», — цитирует ТАСС исследование «Газпромбанк автолизинга».

Больше всех пострадали те, кто по прогнозам портала «АвтоВзгляд» смотрел на вылет в числе первых, но при этом входили в мало-мальски развитую дилерскую сеть — представители марок Bestune, Kaiyi, DFM, LiAuto. Досталось и «крупняку» — в топ-10 пострадавших брендов вошли Geely, Jaecoo и Jetour. По всем признакам, 2025 год поставит рекорд по числу закрытых шоурумов, реализующих китайские авто, причем общее число организаций авторетейла упадет ниже отметки в четыре тысячи.

СИСТЕМА МАШИННОГО ДОЕНИЯ

Все, что до нас донесли по этому поводу разнообразные СМИ, весьма интересно и познавательно. Однако каким образом явное углубление кризиса в области автомобильных продаж отразится на простых водителях в краткосрочной перспективе?

Фото портала АвтоВзгляд.

Неужели выжившие автодилеры поймут сами и донесут до своих партнеров-производителей ту простую истину, что для нормализации ситуации необходимо всего-навсего вернуть цены на разумный уровень, соотносимый с реальной зарплатой в России?

Ничуть не бывало. Во-первых, не все зависит от них, ибо в обрушении рынка велика роль Банка России с его ключевой ставкой и Минпромторга с его утилизационным сбором. Да и сами продавцы автомобилей отказываться от ценовой политики, избранной в качестве стержневой, не собираются. Вот всего несколько фактов в подтверждение.

За первый квартал 2025 года состоялось 124 открытия китайских салонов, пусть вдвое меньше предыдущего года, но все-таки. Таким образом, общее количество «китайских» салонов сократилось всего на 87 штук из 2,7 тысяч.

Россия перестала быть рынком для автоэкспорта из КНР. Bloomberg сообщает, что по итогам первых двух месяцев текущего года компании из Поднебесной отгрузили российским партнерам 57,6 тысяч легковых автомобилей. Это примерно вдвое меньше, чем за аналогичный период 2024-го.

Фото портала АвтоВзгляд.

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИЧЕСКИЕ УЛОВКИ

Другими словами, отказываться от применения на нашей территории системы машинного доения китайцы не собираются. Просто временно они перекинут нереализуемые объемы в другие страны — Мексику там, или ОАЭ. Авторитейл также не выказывает намерений отступать с завоеванных позиций — на место павших бойцов приходят новые.

Восторги по поводу того, что экономическая ситуация заставила дилеров обещать скидки, порой в миллион рублей и больше, несвоевременны. Когда ценники переписываются в сторону увеличения — это стратегический шаг. А когда покупателя завлекают акциями, скидками и прочей ерундой, не корректируя в сторону снижения официальные прайсы — это лишь тактические уловки.

Отечественный автопром, к сожалению, в очередной раз продемонстрировал свою слабость и бесхребетность. Мало того, что он так и не смог выйти на приемлемый технологический уровень, так еще и увлекся китайскими играми в «догони цену до запредела».

Еще раз к сожалению — даже возвращение в Россию сбежавших брендов ситуацию с ценами уже не нормализует, но хотя бы поможет немного поднять качество товара и обслуживания. И еще раз к сожалению — в ближайшем обозримом будущем ждать этого не стоит.