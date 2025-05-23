В России отзывают почти 200 минивэнов Toyota Alphard

У минивэнов Toyota Alphard, которые нашли своих владельцев в нашей стране в период с 30 сентября 2020 года по 31 марта 2021 года, подозревают заводской дефект. Это касается 195 автомобилей.

Сервисную кампанию по устранению неисправности объявила «Тойота Мотор». Узнать, попадает ли конкретная машина под отзыв, можно с помощь сайта Росстандарта, либо обратившись в любой дилерский центр бренда, уточнили в пресс-службе компании.

В ходе проверки было выявлено, что у Alphard есть риск деформации молдинга капота из-за недоработок конструкции креплений. Ситуация чревата трещинами и их ослаблением. Если ничего не делать, деталь может отвалиться от минивэна в самый неподходящий момент. Например, прямо в пути, устроив неприятности другим водителям.

Разумеется, все необходимые работы для владельцев Toyota Alphard с дефектом проведут бесплатно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Toyota презентовала кроссовер RAV4 нового поколения.