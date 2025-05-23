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В России отзывают почти 200 минивэнов Toyota Alphard

«Японцы» рискуют потерять молдинг капота

У минивэнов Toyota Alphard, которые нашли своих владельцев в нашей стране в период с 30 сентября 2020 года по 31 марта 2021 года, подозревают заводской дефект. Это касается 195 автомобилей.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В России отзывают почти 200 минивэнов Toyota Alphard

Сервисную кампанию по устранению неисправности объявила «Тойота Мотор». Узнать, попадает ли конкретная машина под отзыв, можно с помощь сайта Росстандарта, либо обратившись в любой дилерский центр бренда, уточнили в пресс-службе компании.

В ходе проверки было выявлено, что у Alphard есть риск деформации молдинга капота из-за недоработок конструкции креплений. Ситуация чревата трещинами и их ослаблением. Если ничего не делать, деталь может отвалиться от минивэна в самый неподходящий момент. Например, прямо в пути, устроив неприятности другим водителям.

Разумеется, все необходимые работы для владельцев Toyota Alphard с дефектом проведут бесплатно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Toyota презентовала кроссовер RAV4 нового поколения.

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