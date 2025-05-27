BYD запатентовала в России внешность кроссовера Fang Cheng Bao Tai Titanium 3

«Поднебесный» автогигант BYD принял решение оформить права в России на кроссовер Fang Cheng Bao Tai Titanium 3. Альтернативное название модели — Leopard 3.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», соответствующий патент на дизайн кроссовера появился в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС), подведомственного Росстандарту. Обладателем документа является непосредственно концерн BYD.

Хочется верить и надеяться на продажи Fang Cheng Bao Titanium 3/Leopard 3 в России, но, скорее всего, BYD просто защищает интеллектуальную собственность. Это обычная практика, и появление эскизов автомобиля в базе данных ФИПС может так и переродиться в реальные продажи.

Предпродажи Fang Cheng Bao Titanium 3 стартовали в Китае в последний день марта. Габариты — 4605х1900х1720 мм. Колесная база достигает 2745 мм. Силовая установка, представленная парой электродвигателей, выдает 422 л.с. На крыше можно разместить дрон, согласно новомодной концепции BYD.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, когда может стартовать глобальная экспансия BYD на мировые рынки.