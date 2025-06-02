Dongfeng представила в России новый кроссовер Mage

Новый кроссовер Dongfeng Mage может похвастать клиренсом в 202 мм, который отлично подходит для путешествий по нашим дорогам. Еще один элемент адаптации под отечественный рынок — русифицированный мультимедийный комплекс. Новинка комплектуется безальтернативным наддувным мотором и роботизированной коробкой передач.

Дату начала продаж пока держат в секрете, как и цену

Dongfeng Mage приводит в движение 197-сильный турбированный агрегат объемом 1,5 л, обеспечивающий 305 Нм тяги. Переключением передач заведует 7-диапазонный «робот» с двойным мокрым сцеплением. «Китаец» выезжает из «сотни» за 8,2 секунды.

Длина паркетника составляет 4650 мм, колесная база вытянулась до 2775 мм. Покупателей должен порадовать двухцветный кузов вкупе с панорамной крышей и LED-фарами, вертикальными стоп-сигналами и спойлером на багажной двери. Дверные ручки — выдвижные. Mage прошел не только через антикоррозийную обработку, но и получил дополнительную катафорезную оцинковку.

На отделку салона пошла экокожа, главным акцентом стал центральный 14,6-дюймовый тачскрин. Диагональ приборной панели — 10,25 дюйма. На борту установлены климат-контроль, полудюжина динамиков, бесключевой доступ, гаджеты можно заряжать без проводов. Производители не забыли встроить обогрев руля, передних сидений и наружных зеркал, верового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Dongfeng eπ 007, который ждут в России, получил обновленный салон.