Dongfeng привезет в Россию кроссовер Huge

В ближайшее время кроссовер D-класса Dongfeng Huge должен появиться на отечественном рынке. Подробностей об оснащении именно для нашей страны пока не раскрывают.

Пока «китаец» представлен в Белоруссии

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили». Размеры Dongfeng Huge составляют 4720х1910х1702 мм. Колесная база достигает 2825 мм. В Белоруссии бензиновую модификацию комплектуют 1,5-литровым наддувным двигателем, выдающим 200 л.с. Переключением передач заведует роботизированная 7-диапазонная трансмиссия.

В дружественном государстве новинку оценили в 3,1-3,2 млн рублей в пересчете на нашу валюту. Помимо бензиновой версии, белорусским покупателям доступны гибридные.

Остается сказать, что техническая начинка и список оборудования Dongfeng Huge для России станут известны совсем скоро. Эту информацию обещают обнародовать, не дожидаясь следующей недели.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Dongfeng представила в России новый кроссовер Mage.