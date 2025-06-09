В России запустили продажи кроссовера Chery Tiggo 4 c «механикой»

В случае Chery Tiggo 4 механическая коробка передач сочетается с атмосферным бензиновым мотором объемом 1,5 л, выдающим 113 л.с. Такая версия получила название MT Line, с учетом спецпрограмм ее оценили в 1 949 000 рублей.

О начале продаж Tiggo 4 c «механикой» сообщил официальный дистрибьютор марки Chery в нашей стране, соответствующий пресс-релиз находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд». Силовой агрегат обеспечивает 138 Нм тяги. Паркетник выезжает из первой «сотни» за 13,9 секунды.

Новая начальная комплектация «четверки» обладает высоким уровнем функциональности. В список оснащения вошла LED-оптика и 16-дюймовые колесные литые диски из алюминия. Можно рассчитывать на системы ABS и ESC, мониторинг давления и температуры в шинах, задние датчики парковки и камеру заднего вида.

Двигатель запускается кнопкой, а в салон можно попасть без ключа, имеется круиз-контроль. Предусмотрен обогрев передних сидений без спинок, рулевого колеса, форсунок стеклоомывателя, лобового стекла и наружных зеркал. Для отделки салона использована черная экокожа, за микроклимат отвечает кондиционер. Диагональ экрана бортового компьютера составляет 3.5 дюйма, а «мультимедийки», снабженной четырьми динамиками — 10,25 дюйма.

Остается сказать, что Chery Tiggo 4 c «механикой» уже ждет всех желающих в дилерских шоу-румах марки.

Как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», в Сети появились фотографии Chery Arrizo 8 Pro с двухлитровым мотором. Вполне возможно, что седан доберется и до нашего рынка.