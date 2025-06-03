Фотографии Chery Arrizo 8 Pro с двухлитровым мотором появились в Сети

«Поднебесный» автогигант Chery показал общественности изображения новой модификации седана Arrizo 8 с приставкой Pro. Речь идет о версии с переосмысленным дизайном и новым двухлитровым двигателем.

Свежее прочтение Arrizo 8 Pro можно узнать по бамперу с иными диффузорами по бокам, характерной радиаторной решетке в виде шестиугольника, а также тормозным суппортам красного цвета и четырем патрубкам выхлопной системы. Более того, в Chery предусмотрели два оригинальных варианта окраса кузова. Первый носит название «серый кристалл», второй — «зеленый изумруд».

Под капотом установлен силовой агрегат объемом 2,0 л с «улиткой», выдающий 254 л.с. Такой двигатель обеспечивает крутящий момент в 390 Нм, но с какой трансмиссией он трудится в паре — пока неизвестно. С датой выхода новинки на рынок тоже ясности нет.

Напомним, существует еще одна Pro-версия «восьмерки» с мотором попроще. Подразумевается 1,6-литровая модификация, ее продажи открыли в Китае в конце марта.

Ранее портал «АвтоВзгляд» протестировал Chery Arrizo 8, продающийся в нашей стране. Раз он приехал к нам официально, можно надеяться и на появление Pro-новинок.