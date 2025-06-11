Кроссоверы Dongfeng Huge и Mage получили официальные ценники в России

Городской кроссовер Dongfeng Mage, как утверждают в представительстве, предназначен для продвинутых автомобилистов, может похвастать эффектным кузовом, производительным мотором и немаленьким списком опций. В свою очередь Huge — флагманский D-SUV, плюсами которого стали проверенная техническая начинка и просторный салон.

В моторную гамму Dongfeng Huge и Mage вошел 197-сильный турбодвигателей объемом 1,5 л, обеспечивающий 305 Нм тяги. Передачи переключает 7-ступенчатый «робот». Дорожный просвет составляет весьма приличные для наших дорог и дворов 202 мм.

Адаптируя новинки для России, китайский производитель позаботился о наличии обогревов ветрового стекла, форсунок стеклоомывателя, а также руля и переднего ряда сидений. Кузова прошли антикоррозионную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку. Мультимедийные комплексы обоих кроссоверов полностью русифицированы.

Официальные продажи новинок у нас начнутся, как только они доедут до дилерских шоу-румов. Dongfeng обещает объявить точную дату отдельно. А на сегодняшний день известно, что Mage оценили в 2 550 000 рублей, а Huge обойдется минимум в 2 750 000 «целковых».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Россию приедет гибридный внедорожник M817 от M-Hero, которая является премиальной «дочкой» Dongfeng.