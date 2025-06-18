ПМЭФ-2025: мировая элита расскажет, когда в Россию вернутся привычные автобренды

Восемнадцатого июня открывает двери очередной Петербургский международный экономический форум: ключевое событие в экономике России и не только, ведь на ПМЭФ традиционно заключаются многочисленные контракты, открываются возможности и выступают самые именитые спикеры. В этом году к Питеру будет приковано особенное внимание: уж слишком много ожиданий возложено на форум. С высокой долей — обоснованных. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

ПМЭФ — событие уже даже не федерального, а мирового значения: несмотря на политические пертурбации, здесь всегда собирается знать в самом прямом смысле слова со всего мира. Звучат уже и голоса, что, очень может быть, форум в Петербурге имеет самый высокий статус с нашей стороны Атлантики.

Из года в год здесь заключаются самые крупные контракты, проходят ключевые встречи, а в 2025-м состоится крайне ожидаемое в кругах отечественных автомобилистов событие: бизнес-диалог «Россия-США», в рамках которой стороны обсудят возможности восстановления и развития делового сотрудничества между двумя странами. И все прекрасно понимают: от достигнутого прямо зависит восстановление импорта не только американских, но и японских, и корейских автомобилей.

Еще несколько месяцев назад слухи из кулуаров и закрытых кабинетов говорили, что американцы привезут в Санкт-Петербург не простую делегацию, а многие экономические (читай — политические в нашем случае) вопросы будут обсуждаться и решаться именно тут. Самые интересные, несомненно, в закрытом режиме.

Фото: globallookpress.com

Однако тайное всегда становится явным, а события, форуму предшествующие, подчеркивают: решения ожидаются знаменательные. В частности, Комитет Госдумы по экономической политике в последний рабочий день на предшествующей форуму недели наконец-то сформулировал предложение, в которых прописаны условия по возвращению иностранного бизнеса в Россию.

Парламентарии прописали структуру собственности, взаимодействие с отечественными предпринимателями, возмещение убытков и «принцип симметрии» — приход иностранной фирмы на российский рынок отныне прямо связан с открытием импортного рынка для российской компании. Теперь — дело за правительством. Как вовремя, не правда ли? Совпадение, конечно, просто так сложилось.

Градус, сливая разные новости, СМИ будут поднимать теперь ежедневно. И что-то подсказывает, что вести с ПМЭФ будут читать не только коммерсанты и чиновники, как это бывало ранее, а куда более широкий круг лиц. Ведь именно на этой неделе в Питере нам дадут ответы на многие вопросы. В частности: когда вернутся привычные автомобильные бренды. Ждать осталось совсем недолго, так что наберемся терпения.