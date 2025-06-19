Chery назвала цены и открыла продажи седана Arrizo 8 Pro с двухлитровым мотором

На сегодняшний день Chery Arrizo 8 Pro с агрегатом объемом 2,0 л, выдающим 254 л.с., считается самой мощной версией «восьмерки». На родине модели доступны две комплектации, а наши соотечественники как минимум в ближайшее время будут довольствоваться только дореформенным вариантом.

Несмотря на ожидания россиян, четырехдверка пока доступна только в Китае

Как сообщает новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили», в Поднебесной двухлитровый Arrizo 8 Pro в пересчете на рубли оценивается в 1,5 и 1,63 млн в зависимости от версии. Однако на старте продаж Chery предоставит покупателям возможность сэкономить 163 тыс. «целковых». Силовой агрегат «подружили» с 7-скоростной роботизированной трансмиссией.

Мощную «восьмерку» выдает не только техническая начинка, но и оригинальный дизайн. Седан может похвастать сдвоенными патрубками выпускной системы, незнакомой радиаторной решеткой и переработанными бамперами. Кроме того, имеется антихром окантовки окон.

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал другие особенности Chery Arrizo 8 Pro, оснащенного двухлитровым двигателем.