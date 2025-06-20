В России выставили на продажу несколько Kia Cerato отечественной сборки

В Северной столице один из автодилеров опубликовал объявленияе о продаже партии Kia Cerato 2025 года выпуска. Судя по всему, четырехдверки сошли с конвейера в Калининграде.

Как сообщает «Журнал Авто.ру», факт российской сборки вышеупомянутых Kia Cerato подтверждает содержимое оказавшихся в распоряжении издания выписок из электронных ПТС. Еще одним доказательством можно считать соответствующие VIN-номера. «Корейцы» отечественного розлива оцениваются в 2 879 000 и 3 099 000 рублей в зависимости от «внутреннего содержания».

Cerato подешевле укомплектованы 1,6-литровыми силовыми агрегатами, выдающими 128 л.с. Такие моторы работают в паре с механической трансмиссией. При доплате можно рассчитывать уже на 150-сильный двигатель, который «поженили» с автоматической коробкой передач.

Документация на «корейцев» совсем свежая. Ее оформили в конце прошлого месяца в Калининграде. В качестве изготовителя указана фирма «Эллада Интертрейд», связанная с «Автотором». Ранее она занималась официальной сборкой Kia в нашей стране.

Недавно портал «АвтоВзгляд» опубликовал большой материал, посвященный перспективам возвращения Kia в Россию. Появились новые подробности, сроки и даже цены.