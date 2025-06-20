Импорт легковых автомобилей из Казахстана в Россию резко сократился

С января по май текущего года в Россию из Казахстана было ввезено значительно меньше легковых автомобилей. По сравнению с первыми пятью месяцами 2024 года объем поставок новых авто упал на 73%.

За пять месяцев 2025 года поставки упали более чем в три раза

Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков поделился в своем телеграмм-канале данными, согласно которым импорт транспортных средств из соседнего государства сократился за указанный период до 2369 штук против 8776 по сравнению прошлогодним временным отрезком.

Такая же тенденция наблюдается и в сегменте подержанных автомобилей — за тот же срок границу пересекли всего 256 единиц, что на 29% ниже прошлогоднего уровня. Суммарный же автоимпорт легкового транспорта через казахстанскую границу сократился в 3,5 раза.

Кстати сказать, вся динамика последних лет подтверждает устойчивость тенденции к снижению поставок. В 2023 году из Казахстана в Россию было ввезено 44,7 тыс. новых и 2,2 тыс. подержанных авто. Однако уже в 2024-м объемы упали до 29,2 тыс. новых и 764 машин с пробегом.

Импорт текущего года демонстрирует явное преобладание нескольких брендов. Более половины всех ввезенных новых ТС приходятся совместно на корейские Kia (28%) и Hyundai (27%). Еще почти четверть (23%) на чешскую Skoda. Среди моделей лидируют Hyundai Tucson (561 шт.), Kia Sportage (529 шт.) и Skoda Kodiaq (463 шт.): на них пришлось почти две трети от общего объема.

Примечательно, что на фоне сокращения экспорта в Россию внутренний казахстанский авторынок показывает уверенный рост. За первые пять месяцев 2025 года продажи в республике увеличились на 29%, а май и вовсе стал рекордным по объемам реализации машин.