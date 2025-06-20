В России запатентовали названия для шести моделей Kia

Южнокорейская марка Kia, сбежавшая с российского рынка несколько лет назад, приняла решение оформить права в нашей стране на дюжину новых моделей. Патент, полученный в июне, действителен до 2034 года.

Соответствующая информация появилась в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Kia подала заявки по одному классу, открывающему возможность торговать классическими автомобилями, электрокарами и запчастями.

Если говорить конкретнее, корейцам теперь принадлежат права на сочетания символов K1, K5 и K6. Кроме того, Kia «застолбила» имена нескольких электрических моделей. Речь идет о EV2 и EV4, а также габаритном кроссовере EV9.

Вполне возможно, что новоиспеченные патенты предназначены исключительно для защиты интеллектуальной собственности автомобильного концерна. То есть не факт, что «живые» машины с вышеперечисленными названиями появятся у нас в продаже.

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал большой материал, посвященный перспективам возвращения Kia в Россию. Появились новые подробности, сроки и даже цены.