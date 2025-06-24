В России разрешили легализовать «серые» кроссоверы Li Auto

Согласно пресс-релизу, который поступил в редакцию портала «АвтоВзгляд», для легализации «серого» кроссовера Li Auto/Lixiang в России достаточно приехать в дилерский шоу-рум. Его сотрудники помогут владельцам «китайцев» перевести электронную начинку автомобиля на свой мастер-аккаунт.
В настоящее время доступ к бортовому софту неофициальных Li Auto/Lixiang может быть заблокирован в любой момент, поскольку такие экземпляры зарегистрированы на случайных пользователей.
Напомним, Lixiang официально пришла к нам в начале нынешней весны, сейчас «поднебесный» бренд расширяет дилерскую сеть в России.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал о своем опыте покупки «официального» Lixiang L9 с «гарантией» и «сервисом».