Битый битого везет. Li Auto нашла странного дистрибутора в России

Китайский автомобильный бренд Lixiang наконец-то решился вести свою деятельность в России официально. Продажи автомобилей бренда начнутся в России во втором квартале 2025 года, сообщают «Известия». Но вот выбор компании-дистрибьютора порталу «АвтоВзгляд» кажется очень неоднозначным.

Компания Lixiang, занимающаяся производством электромобилей и гибридов, не торопилась с легализацией своего присутствия на российском рынке. Ее руководители, вероятно, были приверженцами той же стратегии, которой придерживается большинство автобрендов из Поднебесной. Крайне опасаясь американских санкций, они никоим образом не легализуют свои бизнес-связи с Россией, предпочитая вести дела через «серые» каналы.

НА ДВУХ СТУЛЬЯХ

Политика крупных китайских брендов за три последних года в целом никак не изменилась. С одной стороны, они откровенно боятся разозлить янки и поэтому ведут себя по отношению к нам не слишком дружественно. С другой стороны, от выгод, предоставляемых российским рынком, отказываться им тоже не с руки.

Китайцы считают, что сидеть на двух стульях — превосходная идея, максимально комфортная и несущая минимум рисков. В ответ на претензии из-за океана всегда можно сделать невинное лицо — я не я, мол, и лошадь не моя. Поскольку никакой серьезной локализации производства в России у них (за исключением марки Haval) практически нет, то и свернуть свой бизнес в случае форс-мажора не составит труда и не повлечет серьезных финансовых потерь.

Фото globallookpress.com

Подобного рода осторожный и не слишком партнерский подход к экономическому сотрудничеству влечет за собой существенные проблемы для автовладельцев. Прежде всего, это совершенно безумные цены. Если ты не ставишь задачей прочно закрепиться на рынке, то к чему завоевывать лояльность покупателя? Можно спокойно ломить цены на пределе их возможностей, и даже выше, ибо задача одна — срубить побольше «бабок». Отсюда и прайсы на изделия Lixiang — от шести до 10 млн рублей, и даже выше.

Как следствие полуподпольной торговли — отсутствие вменяемого сервиса, сложности с поставками запчастей. За русификацию программного обеспечения приходится платить отдельно. Не удивительно, что последнее время у владельцев автомобилей этой марки возникают претензии к качеству и надежности продукции компании.

РОБКИЙ ШАЖОК

Продажи Lixiang также не внушают оптимизма. По данным агентства «Автостат», минувший февраль стал худшим месяцем для марки за всю ее историю в России. Всего было реализовано 690 автомобилей, в то время как годом ранее отечественные автомобилисты приобрели более 2730 штук.

Причин такого критичного падения продаж можно назвать массу и помимо вышеперечисленных. Это может быть и повышение утильсбора, и постепенный уход моды на электромобили и гибриды. Но как бы то ни было, Lixiang вынужденно решила сделать робкий шажок к легализации своей деятельности в Россию. Она подписала в Пекине соглашение о стратегическом сотрудничестве с другим китайским концерном Sinomach Auto.

Фото globallookpress.com

Партнер выбран, прямо скажем, странный. Он только-только приступил к поставкам на наш рынок малоизвестных моделей Oting и Rox. Кто-нибудь о них что-то слышал? Был свидетелем рекламной или промокампании этих, прямо скажем, не сильно засвеченных у нас брендов?

Sinomach Auto займется сертификацией, продажей и обслуживанием моделей Lixiang в России и других странах Евразийского экономического союза. Первая партия, в которую войдут L6, L7 и L9, получит сертификаты до октября, дилерские центры откроются к концу года. Но если Sinomach Auto собирается столь же рьяно продвигать бренд нового партера, как продвигает два других, то вряд ли из этого получится что-то путное.