Эксперт Иванов объяснил, почему Mercedes-Benz не сможет вернуться в Россию

В СМИ и социальных сетях то и дело появляются заметки о скором возвращении «сбежавших» брендов. И если «корейцы» или «японцы» в ближайшие годы действительно могут возобновить продажи своих автомобилей в России, то европейцам — в частности, компании Mercedes-Benz — будет крайне сложно это сделать. А почему, объяснил эксперт.

В беседе с «Российской газетой» директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов отметил, что вся дилерская цепочка и все каналы поставок, которые ранее были у Mercedes-Benz, на текущий момент полностью деактивированы. А потому даже если штутгартцы решат вернуться в страну, где они неплохо зарабатывали (наш рынок имел для них большое значение, производитель даже построил завод в Подмосковье), сделать это быстро они не смогут, если вообще смогут.

При этом он отметил, что Mercedes-Benz, несмотря на востребованность в России, уступает ряду других компаний по такому показателю, как приверженность бренду. По словам Иванова, наши сограждане, передвигающиеся на автомобилях BMW и Toyota куда более лояльны к «своим» маркам и неохотно пересаживаются на другие машины.

— Владельцы этой марки [Mercedes-Benz — прим.ред.] чаще первых двух [BMW и Toyota — прим.ред.] готовы на смену автомобиля и переход к другому бренду. И мы видим тенденцию, что автолюбители, у которых была машина Mercedes-Benz, гораздо охотнее отказываются от нее в пользу других брендов, — говорит эксперт.

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