Угадай мелодию: всего один вопрос, который выдаст профи среди автоподборщиков

Рынок завален предложениями от «специалистов по автоподбору», но далеко не каждый из них понимает, как отличить приличную машину от весьма уставшей. Умный взгляд, сканер и даже эндоскоп для двигателя, вкупе с подпиской на «Автотеку» — еще не гарантия профессионализма. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как одним единственным вопросом можно отсеять фейкового эксперта и не вляпаться, выбирая помощника для поиска авто в мире подержанных машин.

В последнее время слово «автоподбор» звучит едва ли не чаще, чем «Авито». Причина проста: найти «живое» авто с пробегом нынче стало задачей не легче, чем вырастить трюфель на балконе. И на этом фоне начали множиться те, кто обещает помочь. Только выясняется, что у большинства «экспертов» опыт ограничивается курсами от блогеров и покупкой толщиномера на маркетплейсе.

— Задайте подборщику один вопрос: «где вы работали до этого», — дает рекомендации эксперт по подбору премиальных автомобилей Елена Яницкая. — Человек, прошедший школу официального дилера — «Рольфа», «Авилона», «АвтоСпецЦентра» — виден сразу. Мало того: за ним тянется шлейф знакомств, рекомендаций и сотен закрытых сделок. Такой не станет советовать к покупке машину, которую побоялся бы поставить себе в гараж...

— Но и опыт — далеко не все, важно внимание к деталям, — развивает тему автоподборщик и эксперт сервиса «Автокод» Игорь Шагапов, пересмотревший за свою карьеру тысячи машин — и знающий, как звучат тревожные сигналы. По его словам, хороший специалист видит подвохи уже на этапе просмотра фотографий лота. Если, скажем, на дворе июнь, а на фото — осень, это уже должно насторожить. Почему так долго не продали? Или, например, колпаки — новенькие, а диски — штампованные и кривые, что тоже дает повод задуматься. И подборщик такие нюансы считывает моментально.

Фото: globallookpress.com

— Быть автоподборщиком — большая ответственность, — говорит г-н Шагапов. — Нужно не просто знать технические особенности совершенно разных марок и моделей машин, всех годов выпуска и производителей, но и понимать их слабые места, подводные камни и рыночную историю. А еще уметь отличать «перекупа» от честного продавца...

Проверку опытные автоподборщики начинают с владельцев выставленных на продажу транспортных средств. Сначала проверяют VIN по базам ГИБДД, «Автокода», «Автотеки», CarVertical (сайт для проверки машин, которые везут из-за границы). Уже по полученным от этих ресурсов данным можно определить факт скрутки пробега, участие в ДТП или лизинговое прошлое ТС.

— Инструменты? Без них никуда, — продолжает Шагапов. — Толщиномер, сканер, компрессометр, эндоскоп — все должно быть. Но и этого мало, если у тебя нет мозгов, опыта и связей с дилерами, особенно «серыми», ведь один, как говорится, в поле не воин. И критично важно внимание к мелочам.

Фото: globallookpress.com

Если пробег якобы 100 000, а руль затерт, педаль лысая, водительское сиденье продавлено, понятно, что настоящие цифры далеко за 200, а то и 250 тысяч км пробега. Эта машина может поехать на эвакуаторе раньше, чем доехать до дачи", —продолжает мастер.

По его словам, цена услуг — не показатель успеха. Да, подбор может стоить от 5000 до 30 000 рублей в зависимости от региона, бюджета и задач. Но это не переплата. Лучше потратиться на профессионала, чем потом отбиваться от судебных приставов из-за скрытого залога. В завершение Игорь Шагапов делится практическим советом:

— Выбирая подборщика, поспрашивайте у знакомых, загляните в реестр «Союза профессионалов авторынка» — там живые контакты специалистов со всей России. Это лучше, чем просто верить рекламе. Ну и главный принцип: не верьте тем, кто обещает «идеал за 3 дня». Если вам говорят, что подберут «лучшую машину города» за выходные — бегите. Это как с врачами: настоящий хирург не обещает, что не будет шрама. Он гарантирует, что сделает по уму...