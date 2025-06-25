В России начали блокироваться кроссоверы Lixiang

В РФ у владельцев премиальных гибридных кроссоверов Li Auto/Lixiang, купленных по неофициальным каналам, начались проблемы. Оказалось, что при очередном обновлении бортового софта почти вся электронная начинка авто перестает подавать признаки жизни.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на компанию «Автовернисаж», специализирующуюся на альтернативных поставках машин в Россию. Уточняется, что речь идет о блокировке гибридов, сошедших с конвейера в мае 2025 года. У них после установки сим-карты при обновлении прошивки до версии 7.4 отказывают все блоки, за исключением лидара. По словам дилера, в игру вступает встроенная защита от «серого» импорта.

Li Auto/Lixiang уже готовит следующую версию программного обеспечения, которая не даст кроссоверам марки стать «кирпичами». Однако, если бортовая электроника уже заблокировалась, это не поможет. Пока специалистам как максимум удается заставить подобные машины ехать, но мультимедийный комплекс остается отключенным.

Представители концерна Sinomach Auto, официально поставляющие автомобили Lixiang на отечественный рынок, заявили, что блокировка может быть связана с квалификацией установщика софта, и подобная ситуация у дилеров исключена.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России разрешили легализовать «серые» кроссоверы Li Auto.