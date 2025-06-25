Для России сертифицировали полноразмерные пикапы Oting Z9 и Rich 7

Не осталось никаких сомнений, что китайский бренд Oting расширит модельную линейку в России за счет пикапов Z9 и Rich 7. Их старт продаж в нашей стране ожидается в четвертом квартале 2025 года. Грузовички привезут на отечественный рынок прямо с конвейера «поднебесного» завода Zhengzhou Nissan.

Как сообщает новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили», Oting уже сумела оформить ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) и для «девятки», и для «семерки».

На родине Z9 продается с шильдиком «Ниссана». В моторную гамму входит бензиновый двухлитровый силовой агрегат, выдающий 258 л.с. Кроме того, можно рассчитывать на 190-сильный дизель объемом 2,3 л. Размеры грузовичка — 5494х1960х1950 мм.

В Поднебесной Oting Rich 7 продают как Dongfeng DF6. Его приводит в движение либо 228-сильный мотор, «питающийся бензином», либо дизельный агрегат, обеспечивающий отдачу в 166 л.с. В длину пикап вытянут на 5287 мм, ширина составляет 1850 мм, а высота — 1832 мм.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности пикапов Oting Z9 и Rich 7. А пока модельный ряд марки в России включает пикап-хардтоп Palasso и внедорожник «Паладин», который мы протестировали еще в прошлом году.