Новый Nissan X-Trail с 7-местным салоном «засветился» в Сети

В Сети появились изображения нового Nissan X-Trail, однако убедиться в их подлинности пока не удалось. Если редизайн будет именно таким, то SUV сможет похвастать двумя ярусами головной светотехники, выразительными ходовыми огнями и зауженной решеткой радиатора.

Соответствующий образ нового Nissan X-Trail опубликовал сайт Dongchedi. Похоже, что речь идет не о стандартной подтяжке передней части кроссовера, а о полноценной смене имиджа «японца» — изменились в том числе боковины. И это логично, поскольку актуальный X-Trail представили пять лет назад в Соединенных Штатах, где модель носит имя Rogue. После его появления глобальную версию презентовали в 2021 году в Поднебесной.

Ожидается, что кузов следующей генерации X-Trail будет вытянут на 4750 мм в длину, колесная база дорастет до 2800 мм, а салон станет семиместным. Поскольку продажи версий с трехцилиндровыми моторами оказались не ахти, кроссоверу вернут 2,4-литровую бензиновую «четверку».

Премьера нового Nissan X-Trail может состояться уже в этом году, но продажи должны стартовать не раньше следующего.