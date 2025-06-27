Затишье перед бурей: параллельный импорт машин внезапно продлили еще на год

Отечественный рынок новых автомобилей будто бы замер в ожидании чуда, читай — возвращения старых брендов, кулуары раздуваются от слухов, а дилеры закрывают китайские шоу-румы в надежде на скорый контракт с американцами-корейцами-японцами. Но ПМЭФ-2025 никаких надежд не оправдал, а правительство сразу после форума продлила процедуру параллельного импорта на 2026-й год. Что это значит для автомобилистов России? Мысли вслух — на портале «АвтоВзгляд».

Перспективы туманны — лучшее описание процессов, прямо сейчас происходящих на автомобильном поприще в России. Никакого понимания, осознания и стратегии не прощупывается, действуют все участники рынка исключительно «по наитию». Проще говоря, наугад.

Причем это касается как покупателей, так и автопродавцов: спроса нет, он падает месяц к месяцу, традиционные инструменты (например, скидочные программы) никакого результата не дают, лишь подчеркивая фантастическую наценку прошлых лет, а с разных концов страны приходят новости о закрытиях и банкротствах ДЦ. Цугцванг или задуманный демонтаж, невзирая, по старой русской традиции, на последствия?

Однако происходящее более всего напоминает решение, принятое загодя и при совсем других обстоятельствах, которые к текущим отношения уже не имеют. Судите сами: в начале года произошло некое событие, мы не знаем и даже не догадываемся какое, столкнувшее «камень» с мертвой точки.

Фото: globallookpress.com

Японские и корейские автомобильные представительства в РФ внезапно зашевелились, начали проявлять озорную активность, собирать партнеров (бывших?) и потихоньку готовить возвращение в Россию. Многие тут же вспомнили, что вроде как и не уходили (ну если только на на перекур), поэтому «развернуть реку вспять» выглядит задачей не то, что решаемой, а вполне себе реализуемой, да еще и в относительно короткие сроки.

Но к маю нынешнего года запал вместе с энтузиазмом начал гаснуть, а в июне все устремили свой взор на север, на Санкт-Петербург: экономический форум должен был дать если не ответы, то хотя бы намеки, некую точку опоры для дальнейшего планирования. Но форум ничего подобного не сделал.

А наоборот, власть имущие и видные экономисты «резали по живому», отнекиваясь от самой мысли о возможном возвращении любимых в народе автомобилей. Покупайте отечественное: оно хотя и обескураживающе дорогое, качеством посредственное, местами даже сыроватое, но — в наличии и остро нуждается в покупателе!

Много было разговоров про параллельный импорт: мол, и родная промышленность заработала, и дружественные партнеры постарались, и вообще пора заканчивать этот хаос в пользу спорной, но стабильности. Надо «серый завоз» отменять и переходить на рельсы нормальной экономики! И столь же внезапно эти речи оборвались, а правительство продлило условия для процедуры на 2026-й год. Мол, еще потребуется.

Фото: globallookpress.com

Более того, глобальных изменений в списке товаров, которым параллельный импорт позволен, не произошло. Не договорились на самых верхах? Договорились, но кто-то свою часть сделки не выполнил, после чего уговор был расторгнут в одностороннем порядке? Какой-то элемент новой конструкции не готов и нуждается в отсрочке по времени? Что покажут изменения в списке допущенных до параллельного импорта, обещанные на август?

Ничего, короче говоря, не понятно, но очень интересно. Пока — затишье, которое, как известно, всегда предшествует буре. А середина лета-то уже через две недели...