Альтернативный вход: куда на самом деле ушли покупатели новых авто в России

Десятилетиями торговля автомобилями в России выглядела линейно и просто: пришел — увидел — приобрел. Иногда в уравнение закрадывалась конструкция «подождал», как это было с востребованными моделями вроде Ford Focus и Renault Duster, например, но в абсолютном большинстве случаев клиент уезжал на новой машине.
И в таком режиме дилерские сети действовали много лет подряд: купили партию — продали партию — получили «дилерский бонус». Потом случился 2022-й: агония с истерикой, приход китайских брендов, резкий рост цен. Логично, что стоимость каждой сделки начала превалировать над стратегической целью выполнить план, но всему же есть предел! Вместо «идеального мира» получили «идеальный шторм».
Стоило Центробанку закрутить «кредитный вентиль», как мегатонны автомобилей (говорят о полумиллионе застрявшего на стоянках «стока») оказались просто никому не нужны. Тут же продавцы хором заголосили о падении отрасли и вообще кощунстве со стороны финансовых властей. Мол, а нас за что?
Далее шел могучий термин про «ужимание» рынка: количество сделок скукожилось и запросто может составить и миллион в год, чего продавцу новых автомобилей ранее даже в страшном сне присниться не могло. Все эксперты «рисуют» ниспадающую динамику спроса, рассказывая умными словами о беднеющем населении.
Однако у монетки внезапно оказалась и обратная сторона. «Автостат» подсчитал, что за одно только первое полугодие в Россию ввезли 181 600 подержанных автомобилей, из которых почти половина — «японцы». Второе место и 22,5% - Южная Корея, и только после — Китай с 12,4%. Грузия (7%) и Белоруссия (3,1%) замыкают список.
Если добавить обозначенную выше 181 тысячу машин к общему объему, получим фактически прошлогодний результат, но ключевое — рост спроса на «беспробежки». Прочитать эту новость следует так: деньги у людей есть, но платить по текущим тарифам за выставленный товар они не готовы. Кэш, знаете ли, имеет свойство расширять взгляд обладателя на возможности. И взгляд этот заводит отнюдь не в китайские автосалоны.
Автомобильный рынок — череда сообщающихся сосудов, из которых ничто и никуда не утекало. И не скукоживалось. Просто перетекло в другой, более привлекательный на сегодняшний день резервуар. Наиболее популярные марки «бэушек» на «завоз» — Toyota (21,4%), Honda (17,5%), BMW (8,6%). Так может, дать людям подержанных «Тойот» или «Хонд», заработав на услуге? Или еще подождем у моря погоды?
Снижение ключевой ставки до 18% - мертвому припарки: дилеры сами говорят, что убийственно все, что выше 15%. До такого уровня в текущем году, боюсь, не дойдет. Так что покупать автомобили в России еще как минимум шесть месяцев будут только за наличные: накопленные, отложенные, заработанные. А они в приложении к японскому и корейскому «привозу» имеют куда более интересный «выхлоп», чем в кассе отечественных официальных дилеров.
Отчего же «купцы» не реагируют на «волю рынка», почему до сих пор не обратили внимания на требования и пожелания, не предложив ту самую услугу массово? Сколько из держателей депозитов согласятся прийти в удобный и красивый, давно знакомый ДЦ и заключить договор о покупке машины с японского или корейского рынка «вторички»?
Реализация массового завоза, судя по словам тех же дилеров, позволит сделать эту строку дохода пусть не основной, но важной. Но такой подход требует работы и движения, мысли и риска. А это у нас не очень любят: гораздо проще и привычнее — ныть и просить государство обложить налогами народ. А там — как дело пойдет.