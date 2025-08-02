Альтернативный вход: куда на самом деле ушли покупатели новых авто в России

Обмусоливая в тысячный раз дилерские проблемы, которые основываются на отказе потребителя платить за новую машину своими кровно нажитыми, стоит сказать: вопрос куда сложнее, чем видится с дивана. И доводы про «усыхание рынка» — слабая попытка оправдаться. Помимо всего прочего, рынок — живой организм, меняющийся каждое мгновение. И дилеры, как элемент этого организма, оказались к переменам просто не готовы.

Десятилетиями торговля автомобилями в России выглядела линейно и просто: пришел — увидел — приобрел. Иногда в уравнение закрадывалась конструкция «подождал», как это было с востребованными моделями вроде Ford Focus и Renault Duster, например, но в абсолютном большинстве случаев клиент уезжал на новой машине.

И в таком режиме дилерские сети действовали много лет подряд: купили партию — продали партию — получили «дилерский бонус». Потом случился 2022-й: агония с истерикой, приход китайских брендов, резкий рост цен. Логично, что стоимость каждой сделки начала превалировать над стратегической целью выполнить план, но всему же есть предел! Вместо «идеального мира» получили «идеальный шторм».

Фото: globallookpress.com

Стоило Центробанку закрутить «кредитный вентиль», как мегатонны автомобилей (говорят о полумиллионе застрявшего на стоянках «стока») оказались просто никому не нужны. Тут же продавцы хором заголосили о падении отрасли и вообще кощунстве со стороны финансовых властей. Мол, а нас за что?

Далее шел могучий термин про «ужимание» рынка: количество сделок скукожилось и запросто может составить и миллион в год, чего продавцу новых автомобилей ранее даже в страшном сне присниться не могло. Все эксперты «рисуют» ниспадающую динамику спроса, рассказывая умными словами о беднеющем населении.

Однако у монетки внезапно оказалась и обратная сторона. «Автостат» подсчитал, что за одно только первое полугодие в Россию ввезли 181 600 подержанных автомобилей, из которых почти половина — «японцы». Второе место и 22,5% - Южная Корея, и только после — Китай с 12,4%. Грузия (7%) и Белоруссия (3,1%) замыкают список.

Если добавить обозначенную выше 181 тысячу машин к общему объему, получим фактически прошлогодний результат, но ключевое — рост спроса на «беспробежки». Прочитать эту новость следует так: деньги у людей есть, но платить по текущим тарифам за выставленный товар они не готовы. Кэш, знаете ли, имеет свойство расширять взгляд обладателя на возможности. И взгляд этот заводит отнюдь не в китайские автосалоны.

Автомобильный рынок — череда сообщающихся сосудов, из которых ничто и никуда не утекало. И не скукоживалось. Просто перетекло в другой, более привлекательный на сегодняшний день резервуар. Наиболее популярные марки «бэушек» на «завоз» — Toyota (21,4%), Honda (17,5%), BMW (8,6%). Так может, дать людям подержанных «Тойот» или «Хонд», заработав на услуге? Или еще подождем у моря погоды?

Снижение ключевой ставки до 18% - мертвому припарки: дилеры сами говорят, что убийственно все, что выше 15%. До такого уровня в текущем году, боюсь, не дойдет. Так что покупать автомобили в России еще как минимум шесть месяцев будут только за наличные: накопленные, отложенные, заработанные. А они в приложении к японскому и корейскому «привозу» имеют куда более интересный «выхлоп», чем в кассе отечественных официальных дилеров.

Отчего же «купцы» не реагируют на «волю рынка», почему до сих пор не обратили внимания на требования и пожелания, не предложив ту самую услугу массово? Сколько из держателей депозитов согласятся прийти в удобный и красивый, давно знакомый ДЦ и заключить договор о покупке машины с японского или корейского рынка «вторички»?

Реализация массового завоза, судя по словам тех же дилеров, позволит сделать эту строку дохода пусть не основной, но важной. Но такой подход требует работы и движения, мысли и риска. А это у нас не очень любят: гораздо проще и привычнее — ныть и просить государство обложить налогами народ. А там — как дело пойдет.