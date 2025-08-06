Подержанный «японец» или новый «китаец»: какой автомобиль все-таки лучше

И хотя автомобили из Поднебесной за последние годы сильно выросли в плане качества и комфорта, многие россияне до сих пор побаиваются на них пересаживаться, предпочитая не такие «блестящие» и навороченные, но зато проверенные временем «бэушки» — в том числе японские. Но насколько опасения относительно машин из КНР оправданы? И что все-таки выбрать, если две приглянувшихся легковушки — новый «китаец» и подержанный «японец» — сопоставимы по цене? С этим вопросом портал «АвтоВзгляд» обратился к эксперту.

Так, по мнению представителя японской экспортной компании HSS на территории РФ Никиты Колесникова, в большинстве случаев подержанная машина из Страны восходящего солнца — все же более разумное вложение, нежели новый китайский автомобиль из салона. Главным образом потому, что японские автогиганты оттачивали свое мастерство десятилетиями. Они переживали кризисы, меняли технологии, учились на ошибках и доводили надежность до высочайшего уровня.

Китайский же автопром, особенно его новые амбициозные бренды — это в большинстве своем молодые стартапы в мировом масштабе. Да, они быстро прогрессируют в плане дизайна и технологий, но фундаментальный опыт создания машин на века — это то, что приходит только со временем. Путь, который японцы прошли 30-40 лет назад, у «поднебесных» автостроителей еще впереди, говорит эксперт.

Следующий пункт — разница в подходах. Японцы известны своим консерватизмом и фокусом на надежность, долговечность и практичность. Их девиз: «Работает — не трогай». Они внедряют новшества осторожно, скрупулезно тестируя их до момента постановки модели на конвейер. Именно поэтому даже 10-15-летние машины часто оказываются «живее» многих новичков.

Фото: globallookpress.com

Китайские производители, стремясь завоевать рынок, напротив, делают ставку на впечатление: они предлагают очень яркий футуристичный дизайн, огромные экраны, максимальную комплектацию за сопоставимые деньги. И это действительно привлекает. Но зачастую в погоне за вау-эффектом и низкой ценой страдает качество материалов и сборки, долговечность узлов и продуманность инженерных решений.

— Нельзя не отдать должное китайским производителям. У них феноменальная скорость развития, огромная внутренняя конкуренция, которая заставляет двигаться вперед. Они уже научились делать хорошо и, безусловно, со временем появятся китайские бренды, которые заслужат репутацию надежных, как «японцы» или «немцы». Но пока это — вопрос времени и естественного отбора. На рынке останутся единицы по-настоящему качественных марок, — говорит Колесников.

И добавляет, что для тех, у кого в приоритете стоят предсказуемость, долговечность и минимум неожиданных расходов в ближайшие годы, подержанные «японцы» — часто более выигрышный вариант, чем свеженькие китайские автомобили. Ведь в таком случае покупатель платит не за запах нового пластика и навороченные экраны, а за проверенные временем инженерные решения и качество сборки.