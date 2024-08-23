Лавка, а не супермаркет: когда китайские авто станут лучше японских и корейских

Покупка именно китайского автомобиля сегодня — вынужденная в трех из четырех случаев мера: других просто нет, а связываться с параллельным импортом хотят далеко не все. Мы же успели уже привыкнуть, что новый автомобиль — это к официальному дилеру, это гарантия и высокий уровень обслуживания, в рамках которого хозяину и знать ничего о машине не нужно — только удовольствие получать от вождения. Но в этом-то и кроется отличие китайских машин от тех же «японцев» и «корейцев». Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Приобретение новой «иномарки» — помните, было такое слово раньше? — стало фактически синонимом фразеологизма «приобретение китайского автомобиля». Иные варианты либо редки, либо стоят, как крыло от Boeing. Третий вариант — редки и дороги в тандеме. Так что импортное ТС нынче значит — китайское. Дожили.

Флер, коим «поднебесные» автопроизводители обзавелись задолго до своей глобальной экспансии в Россию, ничего хорошего в себе не несет: дешевые, низкокачественные и ломучие. Машины для бедняков. А еще — одноразовые, поскольку обслуживать их никто не умеет и не хочет, да и с запчастями — тяжко. Вот с таким реноме и вошел китайский автопром в Россию в 2022 году.

С тех пор дела изменились до неузнаваемости: поменялись и машины — несколько десятков раз — и отношение к ним. Построены дилерские центры, появились, говорят, и запчасти, и регламенты. Местами. Появились даже те, кому его новая китайская машина нравится. И таких немало: богато оснащенные, красивые, динамичные. Новые. Кому такое может не понравится? А что там пишут — так это не про нас.

Фото globallookpress.com

Известный и популярный отечественный способ скрыться от проблемы — засунуть голову в песок. Не замечать, пока петух лично не клюнет. А может и вообще не клюнет? Может, пронесет, обойдет беда как-нибудь стороной? Одно осталось неизменно: никто о китайской машине не мечтает. Не вешает постер с изображением на стену. Не ставит на заставку на экран смартфона.

Стоит европейским, американским, японским и корейским производителям начать возвращение на российский рынок, как китайские авто тут же исчезнут со столичных улиц, отправившись доживать в регионы по цене «только заберите». Почему? Да только лишь потому, что современный автомобиль, как и любой современный сложный прибор, сам по себе конечным продуктом не является: продукт — это комплекс, в котором автомобиль является лишь частью, пусть и весьма ощутимой.

Но для комфортного и успешного выполнения своих задач этому автомобилю требуется мощная сервисная поддержка в лице гарантийных обязательств, запчастей, профессиональных мастеров, программного обеспечения, накопленных знаний по обслуживанию и содержанию, в конце концов.

Без всего вышеперечисленного автомобиль в России — загадочная железка, подходить к которой следует с заведомой осторожностью. Далеко от дома не отъезжать. От больших городов — точно. У китайской машины этого «околоавтомобильного» комплекса на данный момент нет. А вот у «старых брендов» — до сих пор есть.

Фото портала АвтоВзгляд.

И китайские компании, для многих из которых именно Россия стала первым большим экспортным рынком, этот нюанс начинают осознавать. Уже сейчас начинают: строятся склады для запчастей, идет составление каталогов, обучение механиков, создание ремонтных карт. Но только идет, до финализации процесса — еще годы. Да, китайцы очень оперативны. Да, они понимают, что такое счастье, как им с российским авторынком, выпадает не всем и не всегда.

Но также понимают, что счастье временное и надо пользоваться ситуацией. Но некоторые процедуры невозможно выполнить за мгновения, заплатив сумму с большим количеством нулей. Необходимо время. И вот когда оно пройдет, когда осилят свой путь идущие, вот тогда-то и станут китайские автомобили на одну ступеньку и с японскими, и с корейскими.

По ТТХ, по возможностям и оснащению они уже сегодня, как минимум, не хуже многих, а вот сравнивать тот самый комплекс, возводимый вокруг каждой марки и модели, пока рано. Хлебную лавку сложно сравнить с супермаркетом, каким бы чудесным хлебом она не торговала.