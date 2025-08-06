Дизельная версия пикапа JAC T9 доберется до России в августе

JAC T9 с припиской TDi оснащается 170-сильным силовым агрегатом, питающимся «соляркой». Покупатели могут рассчитывать на 410 Нм тяги и 8-диапазонный «автомат». Российские продажи стартуют уже в этом месяце, но цены и комплектации китайский производитель пока держит в секрете.

По словам представителей JAC, салон дизельного T9 TDi может похвастать уровнем удобства, позволяющим без проблем использовать этот пикап ежедневно. Отделка интерьера выполнена из экокожи. На борту имеется мультируль, водительское кресло оснащено электроприводом и полудюжиной регулировок, в случае переднего пассажирского места их четыре. В список оборудования вошли передние подушки безопасности и боковые шторки. Электрические стеклоподъемники оборудованы защитой от защемления, при начале движения двери блокируются автоматически.

Кузов усилен, спереди подвеска получила двойные поперечные рычаги со спиральными пружинами, сзади — многолистовые рессоры. Прочное защитное покрытие гарантирует долговечность грузовой платформы. Встроенные металлические дуги безопасности и четверка такелажных проушин позволяют надежно зафиксировать груз.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что за первое полугодие 2025-го JAC T9 стал самым популярным пикапом в России.