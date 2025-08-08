Xpeng может официально появиться в России

Расширяя географию своего присутствия, Xpeng может появиться на рынке стран СНГ. Китайцы уже довольно давно интересуются этим регионом. А там и до России недалеко, тем более что один из наших сотовых операторов теперь будет заниматься цифровизацией автомобилей бренда.

Об этом сообщил новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили». Уточняется, что наш «Билайн» подписал контракт с China Telecom. В рамках соглашения новоиспеченный российского-китайский альянс приложит руку к бортовому софту модельной линейки Xpeng, а также Avatr и Changan, которые уже представлены на отечественном авторынке официально.

Хотя на сегодняшний день в приоритете у Xpeng находятся другие государства СНГ, исключать появления этой «поднебесной» марки у нас явно не стоит. Более того, с учетом вышеупомянутой сложившейся ситуации можно сказать, что вероятность открытия представительства марки именно у нас стала выше.

