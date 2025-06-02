Бэтмобиль, «Черная молния» и светоцикл: киномашины, как инструкции для автопрома

Какими были самые фантастические и несуществующие машины в истории кино — от Бэтмобиля и «Черной молнии», Бамблби и летающих такси? Портал «АвтоВзгляд» разбирался с этим вопросом из чистого любопытства и вдруг заметил, что многие из этих фантастических идей уже пробуют воплотить в жизнь автостроители Китая и не только. Получается пока не все, но с выдуманными брендами — полный порядок.

Супергероем может быть не только человек, но и машина. И не обязательно из Голливуда. В фильме «Черная молния» старенькая ГАЗ-21 «Волга» обретает ракетный двигатель и способность летать. Скучное ретро устремляется в небо, обыденность превращается в подвиг. Фантастика, как двигатель мечты, заряжает, ускоряет, меняет маршруты и делает уже реальность по-настоящему захватывающей.

Классика жанра — Бэтмобиль. С годами превратился из машины с плавниками в бронетехнику будущего. И в этом заслуга не инженеров, а режиссеров. У Бертона он готичный и вытянутый, у Нолана — таранный «Тамблер», у Снайдера — багги из кошмара.

Каждый добавлял образу что-то свое, превращая машину в киноприем, иногда более выразительный, чем сам герой. А в «Темном рыцаре» авто буквально разрывается на части — от него отделяется Batpod, созданный для погони и экранного вау-эффект.

Фото: globallookpress.com

Но фантастические автомобили смотрятся не только грозными и устрашающими. Некоторые наоборот, вызывают улыбку. Например, Bumblebee из «Трансформеров» был просто концептом, случайно замеченным режиссером на парковке GM. Изначально, Bumblebee должен был быть Volkswagen Beetle, но стал ярким Camaro и, вместе с тем, остался одним из самых обаятельных и добрых автоботов.

Список киношных чудес на колесах огромен. Например, KITT — Pontiac Trans Am из сериала «Рыцарь дорог». Говорящий автомобиль с искусственным интеллектом, умеющий управлять собой, защищать водителя и ехать по воде. Ну кого сейчас удивишь говорящим автомобилем? Или Fantasticar из марвеловской «Фантастической четверки» — формально самолет. Неформально — самый быстрый Dodge во вселенной.

Фото: globallookpress.com

А дальше еще интереснее. В «Звездных войнах» у имперских солдат есть гравициклы 74-Z с бластерами и максимальной скоростью около 500 км/ч. Во вселенной «Звездных войн» столько технических чудес, что об этом можно писать отдельный цикл статей.

В «Терминаторе» мотоциклы превращаются в мототерминаторов — железных убийц на базе Ducati. В «Троне» светоциклы, которые оставляли за собой световые следы, сводили с ума молодежь. И да, эти следы потом воссоздавали фанаты в реальности. Потому что захотели.

Футуристические машины из «Пятого элемента» стали неотъемлемой частью визуального стиля фильма. Летающие такси и полицейские аэрокары не просто парят между небоскребами, они задают ритм и атмосферу мегаполиса будущего. Создавая желтое такси Корбена Далласса, создатели фильма вдохновлялись нью-йоркскими кэбами, но с реактивной тягой и обвесом в духе стимпанка.

Эти машины были выдумкой художников, а со временем стали отправной точкой для создателей реальных аэромобилей. От футуристических проектов XPeng, до пассажирских дронов Ehang, которые уже проходят испытания в Китае.

Фото: globallookpress.com

В «Бегущем по лезвию 2049» Райан Гослинг уходит в закат на летающем автомобиле Peugeot, который не просто летает, но и пускает вперед себя дрона — для разведки местности. Не будем даже иронизировать о дронах для разведки и других задач — они уже давно не фантастика, а часть повседневной жизни. Те же дроны-доставщики на улицах Москвы — обыденность.

То, что вчера казалось фантастикой, сегодня в Китае пробуют сделать реальностью. Правда, у каждого вымышленного героя теперь свое маркетинговое подразделение. HiPhi, Zeekr, Seres, Voyah, Livan, Exeed, Neta, Aito, IM Motors, Denza, Avatr: этих брендов совсем недавно еще не существовало.

А сегодня они мелькают на улицах. Один завод выпускает десятки брендов. Один кузов — три названия. Один интерфейс — пять философий. А покупателю заворачивается иллюзия выбора и история про индивидуальность.

Фейковые марки больше не выглядят как шутка. Скорее — как продуманный ход, где фантазия превращается в стратегию. Голливуд придумал, Китай попробовал, маркетинг упаковал. Бэтмобиль может быть прародителем автомобилей IM Motors, а светящийся байк из «Трона» — вдохновением для зарядной анимации у электромобилей NIO.