BAIC начала принимать заказы на кроссовер BJ30

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили» в своем новостном телеграм-канале, на родине BJ30 на сегодняшний день оценивается в 1,15-1,55 млн рублей в пересчете на наши деньги. Габариты кроссовера составляют 4730х1910х1790 мм.
«Тридцатый» доступен для китайских клиентов в двух версиях — бензиновой и гибридной. Первую BAIC комплектует 188-сильным наддувным двигателем объемом 1,5 л, который производители «подружили» с 7-диапазонным «автоматом». В случае второй отдача силовой установки вырастает до 409 л.с., появляется полный привод, и 6,6 секунды уходит на разгон до «сотни».
Портал «АвтоВзгляд» сообщал, что BAIC показала дешевый, но брутальный кроссовер BJ30 в марте прошлого года. Тогда мы расписали больше особенностей модели.