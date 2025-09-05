В KGM объяснили, когда россиянам ждать появления моделей Actyon и Musso

Топ-менеджеры корейского бренда KGM (бывший SsangYong) подтвердили намерение начать в нашей стране официальные продажи кроссовера Actyon. Точные сроки появления новинки раскроют позже, как и ценник.

Об этом рассказал генеральный директор дистрибьютора KGM в России Виталий Осипов, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале марки из Страны утренней свежести. Напомним, о выходе Actyon на отечественный рынок объявили еще на первой презентации бренда в этом году.

Длина кузова KGM Actyon составляет 4740 мм, колесная база вытянута на 2680 мм. «Кореец», хорошо известный россиянам до ребрендинга производителя, теперь «вооружен» 163-сильным турбированным бензиновым агрегатом объемом 1,5 л, обеспечивающим тягу 280 Нм. В смешанном цикле расходуется от 8 до 9 л за 100 км пробега.

В основе электрического пикапа Musso EV лежит платформа, на которой построен Torres EVX. «Грузовичок» может похвастать несущим кузовом, передним приводом и 207-сильной силовой установкой. Ансамбль дополняет батарея емкостью 80,6 кВт*ч. И вроде бы все здорово, но пока в KGM считают нецелесообразным привозить эту модель в Россию из-за перенасыщенности сегмента.

В ожидании Actyon рекомендуем почитать тест-драйв компактного кроссовера KGM Korando, который провел портал «АвтоВзгляд». Сегодня в модельный ряд марки также входят паркетники Tivoli, Torres и внедорожник Rexton.