LADA Niva Legend добавили цвет кузова «Амазония»

У популярного внедорожника LADA Niva Legend стало больше вариантов окраски кузова. В привычную палитру добавился болотный металлик под названием «Амазония».

Изображения «Нивы» Legend в непривычном цвете разместили на странице социальной сети «ВКонтакте» авторы паблика «Новая Lada Тольятти». Уточняется, что запечатленный в кадре автомобиль ищет нового владельца.

Подразумевается экземпляр в исполнении Classic, сошедший с конвейера в текущем году. В список оснащения не входит кондиционер, зато имеется гидроусилитель руля с парочкой стеклоподъемников. В оригинальном цвете внедорожник оценивается в 1 010 000 рублей. Отметим, что колер «Амазония» не присутствует в списке доступных эмалей на официальном сайте бренда «Лада».

Напомним, что вовсех комплектациях на LADA Niva Legend устанавливают бензиновый «атмосферник» объемом 1,7 л, выдающий 83 л.с. Переключением передач заведует 5-скоростная «механика», предусмотрены система постоянного полного привода и двухступенчатая раздаточная коробка.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что АВТОВАЗ возобновляет выпуск Niva Legend с дополнительной подушкой безопасности.