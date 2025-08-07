Первый парень на деревне? Тест-драйв LADA Niva Sport

Откровенно говоря, я на «Нивах» никогда прежде не ездила — даже на пассажирском сиденье, чего уж говорить о кресле пилота. Однако — всегда хотела. Как минимум для того, чтобы понять: а под силу ли мне, пусть и опытной в плане водительского мастерства, но все же хрупкой барышне, обуздать такую своенравную машину? И вот шанс это выяснить наконец подвернулся — в наш редакционный парк поступила тестовая LADA Niva Legend. Да не обычная, а в прокаченной модификации Sport.

Растолкав своими тонкими локотками коллег-мужчин, страстно желавших забрать «горячую» LADA Niva Sport себе, я заглянула в салон «подопытного» и подумала, что, наверное, совершила роковую ошибку, напросившись в тест-пилоты. Это не «Веста» и даже не «Гранта» — а вдруг не смогу сдвинуться с места? Воткнуть первую передачу? Да просто устроиться в кресле?.. Все-таки этого «проходимца» сторонние руки до ума не доводили — он ровно такой, каким сошел с конвейера.

В состоянии дичайшего стресса — честно, ни на одном свидании так не волновалась — все же села за руль. И включила ту самую первую передачу. И даже тронулась. Минут через пятнадцать паниковать перестала. Через три дня уже чувствовала себя в «Ниве» как в родном салоне красоты (ну или как рыба в воде). А через неделю, когда пришло время возвращать машину производителю, поняла, что расставаться с ней совершенно не хочу... Но давайте обо всем по порядку.

А начать, вероятно, стоит с теории — рассказать, что это вообще за модификация такая. Как я поняла логику тольяттинцев, если Niva Legend в исполнении Bronto предназначена поклонникам безумных офф-роуд приключений, то версия Sport — любителям динамичной езды. Хотя я едва ли могу себе представить истинного ценителя стремительных ускорений и высоких скоростей, сделавших выбор в пользу такого внедорожника. По-моему, «гонщики» предпочитают совсем другие тачки, но да ладно.

Как бы то ни было, волжане не просто прилепили броский «спортивный» стикер на пятую дверь и взвинтили цену, а действительно поработали над авто. Вот, скажем, внешний вид: «горячую» Niva отличают стильные 17-дюймовые литые диски, массивные арки, рейлинги на крыше, здоровая «ноздря» на капоте и дублирующие фары дальнего света. К слову, «лупят» последние, должна признать, ого-го! В лесу ночью — спасение. На трассе — убойное оружие против встречных хамов, не выключающих свой дешевый ксенон.

А в целом — вот уж не думала, что когда-нибудь такое скажу — внешне Niva Sport мне прям понравилась. Может, потому что я в принципе тащусь от машин в таком форм-факторе — брутальных, угловатых, бесстрашных, «мужских». Ассоциирую их, наверное, с крепким и сильным плечом. Единственное, что разочаровало — цвет кузова. В том ярко-синем, что встречает на странице модели на сайте «Лады», внедорожник смотрелся бы куда сочнее. Но его в прайс-листе почему-то нет.

В салоне отличия от других версий минимальны, однако они пришлись очень кстати. Во-первых, дизайнеры «налили» контрастных красных акцентов — вставки на креслах, накладки на порогах, строчка на сиденьях, селекторах, руле и панелях. В сочетании с черным потолком и жестким пластиком — довольно колоритно. Помимо прочего, обтянули «баранку» экокожей, но этого я, если честно, на ощупь даже не заметила — узнала уже позднее, когда изучила описание единственной доступной комплектации.

Во-вторых, заменили те самые селекторы на более современные, а «мешалку» коробки передач еще и немного отодвинули от передней панели, благодаря чему появилась дополнительная ниша для мелочевки. Конечно, сумочка туда не поместится (если только крошечный клатч), но, например, связка ключей, документница или «гигиеничка» — вполне. А вот термокружку с любимым латте пристроить некуда — подстаканники реогранизацию тоннеля не пережили.

По части эргономики «Нива» — естественно, не премиальный «европеец», однако глобально к организации водительского места претензий не возникло. Разве что мне, коротконожке, чуть-чуть не хватило диапазона продольной регулировки сиденья: выжимать педаль сцепления приходилось все-таки преимущественно носочком, словно на ногах туфли. А само кресло при всей его конструктивной простоте (привет азиатам с их «нулевой гравитацией» и прочими «понтами») оказалось весьма удобным.

Понятное дело, Niva Sport, как и любая другая версия — машина не для семьи. На диване можно разместить сумочку (ага, ту самую, что не влезает в ниши спереди), но не взрослого человека: и в ногах тесно, и подголовник давит в лопатки (если рост — 1,65 м). Впрочем, и на переднем сиденье со мной не то чтобы сильно хотели ездить. Видите ли, нет климат-контроля, подушек безопасности (вроде как должны появиться в обозримом будущем) и прочих благ автомобильной цивилизации.

Да, «климата» нет, но есть кондиционер. Максимально простой, понятный и рабочий. Никаких вам тут сенсорных дисплейчиков, тонны клавиш разного калибра и несоответствия ожиданий от заданной температуры реальности (привет «китайцам»). Все элементарно — три архаичные крутилки. А помимо «кондея», имеется подогрев передних сидений. Но его, благо что на улице стояла невыносимая жара, я не тестировала.

Кстати, о дисплейчиках. Гигантского экрана мультимедиа вы в Niva Sport не найдете — как не найдете и самой мультимедиа. И черт бы с ними, с «Карплеями» и картами — музыки нет, даже радио не включишь! Так что поначалу пела себе сама. Потом поняла, что в качестве временного решения можно использовать портативную колонку. Еще подумала, что этот внедорожник отлично подойдет тем, кто частенько практикует «цифровой детокс».

Если же серьезно, то отсутствие огромного количества электроники в каком-то смысле плюс: нет опций — нечему глючить и ломаться. А в Niva Sport действительно нет ничего лишнего. Хотя и некоторых нужных вещей тоже нет. Лично мне не хватало подлокотника и датчика света — хотела даже стикер-напоминалку приклеить в салоне. Ведь о том, что свет, уходя, надо выключить, система напоминала, а что его надо включить — увы.

Огорчило и отсутствие цифрового спидометра на экранчике приборной панели — переживала, что с непривычки буду постоянно нарушать скоростной режим. «Да какие могут быть штрафы на этой машине?!» — усмехались мои друзья. Но они просто не знали, что под капотом новый для модели, более мощный двигатель — 1,6-литровый «шестнарь» на 122 л.с. от Granta Sport, который разгоняет внедорожник до первой сотни за 11,8 секунды.

Уж не знаю, как едут другие «Нивы» (те, что с моторами до 90 «силенок»), но Sport ни разу не «овощ»: бойко ускоряется, если дать движку как следует раскрутиться, и уверенно держится на скоростях около сотни — даже не ожидала. Переключения передач сопровождаются легкими пинками — поначалу думала, что не дожимаю сцепление, но нет. Управляться с левой педалью и рычагом коробки, кстати, легко — не как на «Приоре», которая была у меня в автошколе 10 лет назад.

Интересный факт: машину вроде как настраивали специалисты из спортподразделения «Лады». И, например, по тормозам (к слову, дисковым по кругу) это чувствуется: они цепкие, но не грубые. Прям как мужчина мечты! А вот про руль, по ходу, все забыли. Обратной связи не хватает, из-за чего особенно некомфортно ехать по трассе. И вообще, такое ощущение, будто «баранку» прикрутили только потому, что так надо — для красоты. Хотя для красоты можно было выбрать штурвал посимпатичнее.

Ходовая? На мой вкус, она настроена хорошо. В пресс-релизе написано, что в Niva Sport установили амортизаторы с «гоночными» настройками, стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески, усиленную балку заднего же моста... Честно, не до конца понимаю (как, вероятно, и многие современные водители), что это дает на практике в повседневной жизни, но ездить по грунтовкам и перекопанной вдоль и поперек Москве — сплошное удовольствие.

«Спортивная» Niva имеет постоянный полный привод. Кроме того, есть возможность включения пониженной передачи и блокировки межосевого дифференциала. Клиренс в этой версии увеличен с 200 до 220 мм. То есть хоть машинка и позиционируется как «гоночная», ее не занизили, а наоборот приподняли, что, на мой взгляд, тоже хорошо. Признаюсь, на бездорожье я не выезжала — не мое это. Но, полагаю, вы и без меня прекрасно знаете, на что «Легенда» способна вне асфальта.

Лучше скажу кое-что другое — возможно, неожиданное. Бытует мнение, что среда обитания «Нивы» — деревни, села и прочие «загороды». Так вот я с этим не согласна: внедорожник — по крайней мере, в модификации Sport — подойдет и для мегаполиса. А что, автомобиль «бодрый», короткий — легко маневрировать во дворах (никакие камеры и парктроники не нужны), впихиваться в узкие парковочные места, разворачиваться на двухполосной дороге без заезда на обочину. А зимой? С такими свесами и клиренсом никакие сугробы не страшны!

Жаль, что не предусмотрена штатная функция перевода полного привода в «монорежим». Я, конечно, не эксперт, но логика подсказывает, что эта опция способствовала бы экономии горючки. Реальные 11 литров на сотню в загородном, по большей части, цикле — многовато. Тем более что Niva Sport, как мы уже говорили, адресована не рыболовам и охотникам (те купят «базу», которую, если что, не жалко), а фанатикам. Тем, что будут сдувать с машины пылинки и передвигаться исключительно по асфальту. А им постоянный полный привод зачем?..

Сдувать пылинки и, вероятно, тюнинговать, ведь «Легенда» в этом смысле — простор для фантазии, ограниченной скромным бюджетом. Что же касается самого «спортивного» автомобиля, то за него придется «отстегнуть» аж 1,7 млн рублей. Соглашусь, много (при том что цена обычной «Нивы» в простейшей комплектации — 1 млн). Но это все же минимум в два раза меньше, чем просят за, скажем, «серые» Suzuki Jimny или редких рамных «китайцев», которые способны подарить примерно те же эмоции.

Даже несмотря на то, что Niva Sport издает много самых разных звуков, у нее не закрываются с первого раза двери и замки нужно отпирать/запирать по отдельности, я рада, что решилась на такой эксперимент и испытала столь яркие эмоции. Не только от самого авто, но и от «себя в этом авто». Знаете, на «Нивы» в столице редко обращают внимание, но если мужчины все-таки замечают за рулем молоденькую девушку, то расплываются в какой-то особенной уважительно-одобрительно-нежной улыбке. А мы, дамы, такое ой как любим.