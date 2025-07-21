АВТОВАЗ возобновляет выпуск Niva Legend с дополнительной подушкой безопасности

Модель c совсем не лишним эйрбэгом и системой ЭРА-ГЛОНАСС поступит в продажу в сентябре. Несмотря на санкции, производитель нашел возможность вернуть в автомобиль важные элементы, повышающие безопасность водителя и пассажиров.

Эти опции станут стандартом для всех комплектаций

Как сообщает портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на дилеров бренда, боковой подушкой безопасности водителя и полнофункциональной системой вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС будут доступны во всех комплектациях LADA Niva Legend, включая базовую версию Classic.

Напомним, что производство версий Niva Legend с усовершенствованной панелью приборов и боковой подушкой безопасности стартовало еще в декабре 2019 года, однако из-за санкционных ограничений в поставках, отечественному автопроизводителю пришлось временно отказаться от этих компонентов.