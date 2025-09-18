Новые правила взимания утильсбора добьют авторынок России

Полный и окончательный коллапс российского авторынка становится все более вероятным сценарием, хотя, казалось бы, падать ему уже некуда. Однако новые правила расчета утильсбора, которые вступят в силу с 1 ноября 2025 года, спровоцируют следующую волну банкротств автодилеров, обрушат «серый» импорт и сделают покупку нового автомобиля для большинства россиян недосягаемой мечтой, ведь цены на популярные модели, которые и сейчас-то отпугивающе высоки, станут еще выше.

И это, в частности, подтвердили дилеры и отраслевые эксперты в беседе с «Российской газетой», единогласно спрогнозировавшие резкий рост цен на автомобили и фундаментальное изменение правил игры на рынке.

А дело все в том, напомним, что с 1 ноября в России должны заработать новые правила расчета утилизационного сбора, привязанные уже не только к объему, но и к мощности двигателя. А льготный утильсбор, актуальный для граждан, ввозивших из-за рубежа машины для себя, планируется оставить только для машин с мощностью мотора менее 160 л. с. Любопытно при этом, что автокупцы отчасти поддерживают решение властей. Впрочем, дадим слово им.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев указывает, что основное влияние новые правила окажут на «серый» импорт, особенно на схемы с использованием «утиля на частника». Значительный рост цен затронет электромобили и гибридные модели — их стоимость увеличится на 800 000 рублей и более.

По оценкам эксперта, автомобили мощностью менее 160 л.с. составляют незначительную долю в параллельном импорте, поэтому повышение цен затронет большинство марок. Импорт машин с двигателями мощнее 160 л.с. может сократиться на 15%.

Фото avtovzglyad.ru

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов поддерживает предлагаемые изменения, отмечая, что мощность двигателя является более объективным критерием, чем литраж.

Он подчеркивает, что существующие схемы ввоза автомобилей через физических лишают покупателей защиты по закону о правах потребителя и гарантийного обслуживания. При этом Иванов подтверждает неизбежность роста цен, особенно в сегменте электромобилей и гибридных авто. Так, скажем, утильсбор на Zeekr 001 увеличится на 1,5 млн рублей, на Lixiang — на 1,2 миллиона. Мощные бензиновые модели также подорожают.

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин прогнозирует, что премиальные модели с мощными двигателями, такие как BMW X5 и Mercedes-Benz G-Class, могут подорожать на несколько миллионов рублей. Семейные автомобили Hyundai Palisade и Kia Carnival могут прибавить в стоимости до 6 миллионов рублей. Эксперт предупреждает, что несмотря на декларируемую цель поддержки отечественного автопрома, новые меры могут привести к снижению спроса и негативно повлиять на экономику регионов, зависящих от автомобильного импорта.

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский оценивает изменения негативно, указывая, что дополнительные сборы лягут на конечного потребителя и ограничат конкурентную среду. При этом он согласен с необходимостью регулирования полуофициальных схем автоимпорта, отмечая важность обеспечения послепродажного обслуживания.

Директор департамента развития продаж «Интерлизинга» Анна Голикова предупреждает о возможном сокращении модельного ряда и снижении доступности иномарок. Производители и дилеры могут отказаться от поставок менее популярных моделей из-за высокой утилизационной нагрузки.