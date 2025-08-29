Утильсбор: способ заманить в РФ иностранные автобренды или навсегда их отпугнуть

Изменение параметров инвестиционного режима, позволяющее предприятиям получить полную компенсацию «утиля» сделает, по мнению авторов этого документа, последствия инвестиционных решений более очевидными и привлекательными. Тем самым оно подвигнет как отечественные, так и зарубежные (читай — китайские) бренды к более активному вложению средств и технологий в российскую экономику, а также к углублению локализации производства.
ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Напомним, что впервые на государственном уровне утилизационный сбор был введен 30 августа 2012 года, когда правительство приняло поправки к закону «Об отходах производства и потребления». Базовая ставка составляла 20 000 рублей для легковых, 150 000 рублей для грузовых ТС и не касалась предприятий Таможенного союза. Под общую гребенку последние попали только год спустя, и тогда же в качестве возмещения убытков для «своих» были введены компенсирующие субсидии.
В 2016 и 2018 годах индексировались коэффициенты для расчета утилизационного сбора. С 1 августа 2023 года — по настойчивым просьбам отечественных производителей — утильсбор стали использовать для ограничения ввоза импортных автомобилей. Ну и последний аккорд — в последнем квартале 2024 года этот налог ощутимо повысился.
Теперь с ним такие метаморфозы будут происходить на регулярной основе ежегодно, пока не достигнут предела абсурда. В 2030 году за легковушку с двигателем объемом до 2 л придется платить 1 172 400 руб.
Таким образом можно констатировать — изначально утилизационный сбор был действительно введен с благой целью аккумулировать средства для переработки отживших свой век автомобилей. Однако пытливые умы в наших министерствах и ведомствах не могли остановиться на достигнутом.
Очень быстро они превратили утилитарный акт в средство обойти строгие правила ВТО, в которое наша страна в свое время за каким-то дьяволом полезла и в котором продолжает пребывать вопреки здравому смыслу. Но и это, как вскоре выяснилось, не было пределом.
Утильсбор откровенно трансформировался в мощное орудие борьбы во всеми автомобильными брендами, которые по той или иной причине не нравились представителям отечественного автопрома, и в первую очередь, такому нашему автогиганту как АВТОВАЗ.
ДЕЙСТВИЯ И ИХ ОБЪЯСНЕНИЯ
Мотивы, которыми сопровождаются вышеперечисленные хитрые манипуляции, оригинальностью и убедительностью не отличались и не отличаются. Предпринятые меры, по словам их внедрятелей и досужих экспертов, призваны упростить локализацию производства китайских автомобилей в России.
Как сообщил «Ведомостям» представитель Минпромторга, для новых инвесторов не должно быть создано «искусственных конкурентных преимуществ» перед высоколокализованными производителями, которые на протяжении долгого времени инвестируют в укрепление технологической независимости отрасли, подчеркнул собеседник.
Актуализированные условия инвестрежима позволят увеличить загрузку развивающихся площадок и укрепить позиции автомобилей российского производства на внутреннем рынке. Если вы обнаружили какую-либо связь между действием и его разъяснением, то мне это не удалось.
«Послушать его, он все заранее предвидел и предусмотрел, и, если у него лошадь свалится в овраг и сломает себе ногу, он уже сумеет вас убедить, что сам ее туда столкнул». Героиня Мориса Дрюона весьма точно сформулировала суть доводов Минпромторга. Главное — говорить напористо и уверенно.