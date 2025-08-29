Минпромторг РФ утвердил новые параметры инвестиционного режима для автоконцернов в России, уже вступившие в силу. Для полной компенсации им утилизационного сбора в 2025 году, автопроизводителям будет достаточно набрать 1500 баллов: вдвое меньше, чем требовалось ранее. Портал «АвтоВзгляд» никак не нарадуется на плодотворную деятельность наших ведомств.

Изменение параметров инвестиционного режима, позволяющее предприятиям получить полную компенсацию «утиля» сделает, по мнению авторов этого документа, последствия инвестиционных решений более очевидными и привлекательными. Тем самым оно подвигнет как отечественные, так и зарубежные (читай — китайские) бренды к более активному вложению средств и технологий в российскую экономику, а также к углублению локализации производства.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

Напомним, что впервые на государственном уровне утилизационный сбор был введен 30 августа 2012 года, когда правительство приняло поправки к закону «Об отходах производства и потребления». Базовая ставка составляла 20 000 рублей для легковых, 150 000 рублей для грузовых ТС и не касалась предприятий Таможенного союза. Под общую гребенку последние попали только год спустя, и тогда же в качестве возмещения убытков для «своих» были введены компенсирующие субсидии.

В 2016 и 2018 годах индексировались коэффициенты для расчета утилизационного сбора. С 1 августа 2023 года — по настойчивым просьбам отечественных производителей — утильсбор стали использовать для ограничения ввоза импортных автомобилей. Ну и последний аккорд — в последнем квартале 2024 года этот налог ощутимо повысился.

Теперь с ним такие метаморфозы будут происходить на регулярной основе ежегодно, пока не достигнут предела абсурда. В 2030 году за легковушку с двигателем объемом до 2 л придется платить 1 172 400 руб.

Фото: globallookpress.com

Таким образом можно констатировать — изначально утилизационный сбор был действительно введен с благой целью аккумулировать средства для переработки отживших свой век автомобилей. Однако пытливые умы в наших министерствах и ведомствах не могли остановиться на достигнутом.

Очень быстро они превратили утилитарный акт в средство обойти строгие правила ВТО, в которое наша страна в свое время за каким-то дьяволом полезла и в котором продолжает пребывать вопреки здравому смыслу. Но и это, как вскоре выяснилось, не было пределом.

Утильсбор откровенно трансформировался в мощное орудие борьбы во всеми автомобильными брендами, которые по той или иной причине не нравились представителям отечественного автопрома, и в первую очередь, такому нашему автогиганту как АВТОВАЗ.

ДЕЙСТВИЯ И ИХ ОБЪЯСНЕНИЯ

Мотивы, которыми сопровождаются вышеперечисленные хитрые манипуляции, оригинальностью и убедительностью не отличались и не отличаются. Предпринятые меры, по словам их внедрятелей и досужих экспертов, призваны упростить локализацию производства китайских автомобилей в России.

Фото: globallookpress.com

Как сообщил «Ведомостям» представитель Минпромторга, для новых инвесторов не должно быть создано «искусственных конкурентных преимуществ» перед высоколокализованными производителями, которые на протяжении долгого времени инвестируют в укрепление технологической независимости отрасли, подчеркнул собеседник.

Актуализированные условия инвестрежима позволят увеличить загрузку развивающихся площадок и укрепить позиции автомобилей российского производства на внутреннем рынке. Если вы обнаружили какую-либо связь между действием и его разъяснением, то мне это не удалось.

«Послушать его, он все заранее предвидел и предусмотрел, и, если у него лошадь свалится в овраг и сломает себе ногу, он уже сумеет вас убедить, что сам ее туда столкнул». Героиня Мориса Дрюона весьма точно сформулировала суть доводов Минпромторга. Главное — говорить напористо и уверенно.