Запрет автомобилей с правым рулем: план, которому не суждено сбыться

Время от времени возникающая в коридорах власти идея о запрете эксплуатации автомобилей с правым рулем в очередной раз провалилась: и большие чиновники, и МВД порекомендовали всем страждущим найти себе новую стезю для самореализации. Однако периодичность появления этой инициативы многих по-прежнему пугает. Есть ли у нее будущее и кому неймется лишить россиян надежных и неприхотливых японских машин, выяснил портал «АвтоВзгляд».

От инициативы открестились уже все, кто мог, но вопрос не закрыт

Мысли о искоренении праворульных авто в России блуждают по закоулкам заксобраний и разных ведомств уже очень давно: еще в двухтысячных, когда в очередной раз отечественный автопром «поднимал голову» и традиционно «нуждался в поддержке», инициатива активно культивировалась.

Потом, конечно, затихала, чтобы вновь возникнуть в середине нулевых, потом в десятых и вот, буквально на днях, снова вышла «на орбиту». Мол, это ужасно небезопасно, да и вообще не патриотично донашивать за самураями, с которыми, просто напомним, до сих пор де-юре никто мирный договор не подписывал, их алогичные транспортные средства. Есть же свое, родное!

Повествование стройно, но шито белыми нитками. Во-первых, никто еще толком не доказал, что праворульный автомобиль опаснее леворульного, что в целом следует из недавнего заявления официального представителя МВД Ирины Волк, которая огласила категорическое «фи» ведомства против каких-либо ограничений «праворулек».

Фото портала «АвтоВзгляд»

Во-вторых, соотношение цена/качество: «японки», созданные для домашнего рынка, надежны, запчасти к ним доступны, а ресурс — действительно велик. И стоит машина, как новая LADA Vesta. Про экологию и все остальное, навязанное и уже опровергнутое даже Дональдом Трампом, уже и заикаться стыдно: чужой и чуждый нарратив. Что имеем в итоге?

А в итоге «правый руль» переживает вторую волну популярности в РФ: даже москвичи, известные не только снобизмом, но и пристрастием к европейским ТС, сегодня рассматривают и покупают JDM. Квадратные «малыши» прижились в тесных новых микрорайонах, Subaru Levorg рвет все чарты, а Suzuki Jimny, кажется, стал уже популярнее «Нивы». Что уж говорить о «праворульных регионах», где недолгая слава корейского и отечественного автопрома была смыта в канаву истории еще первыми пакетами санкций.

Такой выбор покупателя, конечно, расстраивает наших доморощенных автостроителей: за их продуктом никто не пришел. Оказывается, за наличные «Жигули» с УАЗами не интересны, а кредиты — дороги и недоступны. Естественно, что на таком фоне их производители опять просят господдержки.

Причем не только прямыми вливаниями в свои заводы, но и куда более действенными мерами: надуманными сборами, например. А когда и те не помогают — то запретами: история с китайскими грузовиками, которые, как пел Владимир Семенович, взяли и отменили — еще из памяти не стерлась. Но есть одна оговорочка, которая все усилия лоббистов на ноль сводит.

Фото портала «АвтоВзгляд»

«Правый руль» обеспечивает мобильность половины страны — от Уральских гор и дальше на Восток, где конкуренция с японскими автомобилями обречена на провал. Одним росчеркам пера миллионы людей без единственного транспортного средства никто не оставит. Подписант автоматически заявляет о завершении своей политической карьеры, да и сам регион просто отторгнет инициативу, молча и безапелляционно, продолжая жить в своей парадигме.

Кто не верит — спросите про ГЛОНАСС: «это у вас там, в Москве, а нам не надо» — вот и весь ответ и весь ГЛОНАСС. В итоге риск «социальных потрясений» велик, а выхлоп — отсутствует, поэтому кесарю — кесарево, лоббистам — лоббистово, а нам всем — надежные и доступные автомобили с правым рулем, привыкание к которым занимает пару часов. А вот радость обладания — это надолго.